Anitta orgullosa tras ganar los VMA: “Introduje un ritmo considerado un delito en mi país”

Latinoamérica estuvo presente en los MTV Video Music Awards 2022. Artistas como Bad Bunny y Anitta encendieron la noche con sus presentaciones y al coronarse en algunas de las categorías más importantes. Uno de los momentos más emotivos fue el discurso que dio la intérprete de “Envolver” al llevarse el premio por “Mejor música latina”.

Anitta no podía creer que había ganado a figuras como Karol G, Daddy Yankee, Becky G y al mismo ‘Conejo malo’. Asimismo, resaltó su emoción, pues es la primera vez que Brasil se lleva uno de estos premios y consideraba casi imposible alcanzar este éxito.

“¡Oh, Dios mío! Realmente no esperaba esto, creo que voy a llorar. Está bien, solo quiero decir, para aquellos que no saben, esta noche estamos haciendo historia. Es la primera vez de Brasil aquí, es el primer premio de mi país como este, y me gustaría agradecer a mi familia y a mis fanáticos”, comenzó diciendo la carioca.

Expresó su orgullo por cantar un género que fue marginado en Brasil. “Hoy introduje aquí un ritmo que, durante muchos años, fue considerado un delito en mi país, nací y crecí en la región de las favelas de Brasil, y para los que nacieron allí… nunca imaginamos que eso sería posible, así que muchas gracias”, finalizó Anitta.

¿Cuál es la enfermedad que padece Anitta?

Hace nueve años, Anitta fue diagnosticada con endometriosis, una enfermedad que produce periodos dolorosos, fatiga, estreñimiento y solo afecta al 10% de mujeres en todo el mundo. El dolor le es tan fuerte que en ocasiones debe cancelar presentaciones, sin embargo, reveló recientemente que tomó la decisión de pasar por el quirófano para poner fin a su padecimiento.

El estado de salud de Anitta ha preocupado a sus fans. Foto: Instagram / Anitta

VMA 2022: Bad Bunny hizo historia al ganar la categoría Artista del año siendo un artista de habla no inglesa

Bad Bunny fue la gran sorpresa de la noche en los premios VMA 2022 al coronarse como el primer artista latino en ganar la categoría al Artista del año. Asimismo, su éxito “Tití me preguntó”, de su último álbum, también fue nominado a la mejor canción latina.