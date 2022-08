El cantante colombiano Fonseca llegó a nuestro país para brindar un sentido concierto este 29 de agosto en el Arena Perú junto a su compatriota Juanes. En entrevista con La República, aseguró que atraviesa el momento más especial de su vida al cumplir sus 20 años de carrera musical.

El artista relata su cercana relación con el Callao, confiesa sus ganas de ser entrenador en el programa “La voz Perú” y, además, revela que está esperando lanzar un tema junto al compositor nacional Gian Marco.

—Fonseca, vuelves a Perú luego de una larga espera para reencontrarte con tus seguidores.

—Felices de regresar a Perú después de una larga espera, ya pasaron casi cuatro años. Este es el lugar en el que tengo los mejores recuerdos, que me ha recibido desde el principio de mi carrera, un país que ha sido muy especial y generoso conmigo.

—De todas las veces que has venido a Perú, ¿tienes alguna anécdota o momento que no hayas podido olvidar?

—Nunca se me va a olvidar a ese concierto cuando vine a un festival en el Callao y estaba lleno de gente disfrutando de la música, como festejan ahí. El darme cuenta de que la gente no solo conocía mi tema de “Te mando flores”, sino muchas otras. Desde ahí yo quedé flechado y enamorado de esta tierra porque ha sido muy especial.

—Y no vienes solo, sino por partida doble, acompañado de tu compatriota Juanes…

—Sí, estuvimos el sábado (27 de agosto) en Arequipa y el público fue alucinante. Juanes y yo somos muy buenos amigos. Nos propusieron la idea y dijimos en una: “Vamos para allá”.

—Pocos artistas llegan a celebrar sus 20 años de carrera con una gira internacional, ¿cómo tomas esta fecha especial?

—Muy orgulloso de estos 20 años, además de que puedo celebrarlo lanzando mi noveno álbum “Viajante”. Perú también ha sido una parte fundamental de esta carrera y qué bueno que pueda venir acá a celebrar lo logrado en todos estos años.

Fonseca celebra un año más de carrera. Foto: difusión

—Y a nivel personal, haciendo una retrospectiva, ¿cómo los recibes?

—Han sido años de mucho trabajo, de muchos viajes, mucha música. Hoy en día miro hacia atrás y es increíble que el tiempo pase tan rápido. No siento que hayan pasado 20 años. Estoy feliz en el punto que estoy en mi vida, con mi familia, mi esposa, que hemos creado este sueño que teníamos.

—En el tema “Vine a buscarte” mencionas una frase bien llamativa: “Pocas cosas me dan miedo, menos perder la luz”, ¿podrías explicarnos que significa para ti? ¿Cuál es tu mayor miedo?

—Perder la inspiración, ese es uno de los más grandes miedos que puedes tener como artista y compositor. Ese momento de sentarte a hacer música y tener esa comunión personal con contar tu vida a través de las canciones. Ese es el miedo mayor.

—¿Te ha pasado en el algún momento que has perdido el rumbo?

—Si pienso en mi primer disco, siempre sentí como que no era el tipo de producción musical que yo hubiera querido, pero era como el primer momento de lanzarme al agua. En ese momento estaba con una disquera venezolana. Hay ciertas cosas que, si en este momento tuviera la oportunidad de cambiarlas, lo haría, pero nada que sea grave de que me arrepienta de por vida.

El cantautor colombiano reúne ritmos latinos como el son cubano. Foto: difusión

—¿De cada error solo queda aprendizajes?

—Es parte del proceso de aprendizaje, para llegar hasta acá hay que pasar por mucho.

—En tu show de Arequipa también estuvo Gian Marco, ¿hay la posibilidad de grabar un tema juntos?

—Con Gian Marco tenemos una amistad de muchos años, siempre hemos hablado para hacer algo juntos. No ha llegado la canción precisa, hemos hecho un par de intentos, escribimos una canción juntos que se llama “Amor eterno” y que luego la grabé con Victor Manuelle. Con Gian Marco siempre hay ganas de hacer algo juntos y estoy seguro de que llegará ese momento.

—¿Te gustaría incursionar en la televisión peruana? Aquí hay diversos concursos de canto, quizás en “La voz Perú”.

—Claro que sí, he tenido la oportunidad en Colombia, es un tema que me gusta. Además, es una manera de retribuirle a la vida que me ha permitido alcanzar mis sueños y de vivir de lo que vivo. Claro que me gustaría estar aquí en Lima haciendo algo así.

—“Te mando flores” se convirtió en un éxito en Perú y hasta el día de hoy se escucha fuerte, ¿cuál es el secreto para un tema transcienda en el tiempo?

—Yo creo que la buena música y las buenas canciones siempre van a estar ahí, eso lo podemos ver a lo largo de los años. “Te mando flores” tiene esa esencia de mantenerse así, en el tiempo.