Chris Rock rechazó propuesta de La Academia para conducir ceremonia de los Oscar 2023

La ceremonia de los Oscar 2022 quedará en el recuerdo de los televidentes, pues, en dicha premiación, Will Smith le aplicó una bofetada a Chris Rock, luego de que el cómico se burlara de la alopecia que sufre la esposa del actor, Jada Pinkett. El hecho generó gran sorpresa en el público que asistió al teatro Dolby de Los Ángeles y a los millones de espectadores en el mundo que seguían la transmisión en vivo.

Han pasado algunos meses de lo sucedido y la herida parece aún estar abierta. Esta vez, fue el propio humorista quien se refirió a este capítulo y dio a conocer una propuesta que le hizo llegar La Academia. El protagonista de “Son como niños” aseguró que el organismo le ofreció conducir la ceremonia que premia a lo mejor del cine en el 2023.

Chris Rock rechazó propuesta de La Academia para conducir los Oscar 2023

Así lo informó el diario Arizona Central, el cual recogió esta versión durante una nueva fecha del monólogo de Chris Rock en el teatro Arizona Financial. Según dicho tabloide, el humorista confirmó este rumor que venía circulando desde mayo de este año, pero también señaló que rechazó la propuesta y hasta lo comparó con el famoso caso de O. J. Simpson.

El actor Will Smith abofetea al cómico Chris Rock en la ceremonia de los Oscar. Foto: captura

Pero eso no fue todo, pues el cómico reveló que una marca, de la cual no quiso dar a conocer su nombre, le contactó para ofrecerle grabar un comercial de cara al Super Bowl 2023. Rock rechazó el mismo y durante estos meses llenó cada fecha de su monólogo que ha venido recorriendo todo Estados Unidos.

Will Smith se disculpa con Chris Rock tras la bofetada en los Oscar

A varios meses del vergonzoso hecho, Will Smith decidió publicar un video para expresar sus disculpas hacia Chris Rock tras aplicarle una senda bofetada en la última ceremonia del Oscar. El ganador de la estatuilla por “King Richard” aseguró que el humorista aún no quiere hablar del tema, pero que lo esperará el tiempo que sea necesario.

Luego de cuatro meses, Will Smith pide perdón de forma pública a Chris Rock por abofetearlo en la ceremonia del Oscar. Foto: Will Smith/YouTube.

“Me he comunicado con Chris y el mensaje que llegó es que él no está listo para hablar; y, cuando lo esté, él se extenderá hacia mí. Así que te diré, Chris, me disculpo contigo; mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar”, declaró el actor de “En búsqueda de la felicidad”.