Ozzy Osbourne revela que dejó las drogas tras haber hablado una hora con un caballo

Ozzy Osbourne, el reconocido cantante y exlíder de la banda británica Black Sabbath, realizó una increíble revelación sobre la triste etapa que vivió por su adicción a las drogas. En una reciente entrevista, el roquero contó su relación con los psicodélicos y contó una historia poco creíble, pero interesante, acerca de la principal razón por la que renunció al LSD.

En conversación con Daily Star, Osbourne se refirió a la realización del cuarto álbum de su exbanda, Black Sabbath, “Vol 4″, cuyo nombre original sería “Snowblind”. El disco es una oda a la cocaína y las letras de los temas musicales que generaron que la compañía discográfica se negara a aceptar ese título para evitar problemas de corte legal.

Ozzy Osbourne revela la razón por la que dejó los alucinógenos

Así fue como Ozzy se mostró abierto a hablar sobre su pasado y rememorar las épocas en las que consumía excesivamente alcohol y drogas, llegando a confesar que dejó atrás las drogas luego de haber charlado a lo largo de una hora con un caballo, por allá en la década de los setenta.

“ Tomé 10 tabletas de ácido y luego salí a caminar por el campo. Terminé parado allí hablando con este caballo durante aproximadamente una hora . Al final, el caballo se dio la vuelta y me dijo que me fuera a la m****. Eso fue suficiente para mí”, precisó el músico.

El día que Ozzy Osbourne reveló que ya no consumía drogas y alcohol

En 2018, el compositor británico también habló sobre su oscuro pasado con las drogas y el alcohol. En declaraciones al Registro del Condado de Orange, el músico indicó que esa parte de su vida estaba enterrada.

“Ya no bebo alcohol, no fumo tabaco, no uso drogas. Estoy haciendo el bien en este momento. He llegado a pensar que, si en este momento tuvieras un arma, una bolsa de cocaína y un galón de alcohol y dijeras ‘toma tu elección’, tomaría el arma. No vale la pena”, fueron sus palabras.