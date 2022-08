El Miss Universo es el certamen más importante de belleza donde muchas jóvenes de diferentes países buscan llevarse la ansiada tiara. Por ello, el último 25 de agosto, Japón eligió a su representante, Mary Belén Sakamoto, quien competirá con nuestra reina Alessia Rovegno. Sin embargo, lo que llamó la atención son las raíces peruanas que posee la modelo japonesa.

La belleza, elegancia y garbo de la Miss Japón deslumbraron al jurado del concurso quien no dudó en elegirla para enviarla al importante evento. Por ello, en esta nota te contamos acerca de la joven, quien es hija de un peruano y una japonesa; y a pesar de no haber visitado nuestro país, siente un gran amor y apego por nuestra cultura.

¿Quién es Mary Belén Sakamoto?

Mary Belén Sakamoto es una joven de 23 años que nació en la ciudad de Tokio y es hija de padre peruano y madre japonesa. Estudió en la Universidad de Seisen y es una profesional en la industria de gastronómica, lo que le permite impartir clases en su país de origen donde enseña a preparar diferentes potajes.

Mary Belén Sakamoto y sus raíces peruanas

A pesar de no haber tenido la oportunidad de visitar nuestro país, Mary Belén Sakamoto expresó el gran orgullo que siente por el Perú, mediante sus redes sociales y reveló que uno de sus platos preferidos es la deliciosa papa a la huancaína.

“Pocos saben que mi papá es peruano. Por mis venas corre sangre latina y japonesa, y estoy muy orgullosa. Viva Japón y Latinoamérica”, comentó Mary Belén en su cuenta de Instagram.

“Nunca he ido a Perú, pero me he criado en una casa donde siempre se hablaba el español y donde mi papá cocinaba comida peruana”, contó la representante japonesa.

Mary Belén Sakamoto es hija de padre peruano. Foto: Mary Sakamoto/Instagram

¿Cuáles son los planes de Mary Belén Sakamoto?

Aparte de su anhelo por convertirse en la nueva Miss Universo, Mary Belén Sakamoto tiene como meta trabajar para el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, al igual que lo hizo su compatriota Kurara Chibana, Miss Universo Japón 2006.

Mary Sakamoto revela sus planes a futuro. Foto: Mary Sakamoto/Instagram

Mary Belén Sakamoto y Alessia Rovegno competirán por la corona del Miss Universo

Alessia Rovegno disputará la corona del Miss Universo con la Miss Japón, Mary Belen Sakamoto. A pesar de que todavía no se ha anunciado la fecha en que se realizará este evento, ambas ya vienen preparándose para deslumbrar en el afamado certamen.

Mary Belén Sakamoto es la nueva Miss Japón 2022. Foto: Instagram

Medios japoneses aplauden a Mary Belén Sakamoto

Debido a su reciente logro, Mary Belén Sakamoto viene siendo elogiada en diversos medios de Japón como “Oricon”, “Yahoo Japan” y “Fuji News Network”.

La prensa destaca en sus informes las varias cualidades que posee la modelo peruano-japonesa, como el de cocinar.