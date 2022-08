¿Competencia entre peruanas? El certamen Miss Universo sumó una nueva participante en su edición 2022. Se trata de la modelo Mary Belén Sakamoto, hija de un hombre peruano, quien será la encargada de representar a Japón y disputará la corona contra Alessia Rovegno.

Mary Belen Sakamoto se coronó Miss Japón

El último jueves 25 de agosto, Mary Belen Sakamoto fue elegida en una ceremonia como la Miss Japón 2022. Su victoria llamó la atención porque la joven de 23 años de edad tiene raíces peruanas.

La joven, nacida en Tokio, contó que su padre es peruano y se siente orgullosa de tener ascendencia latina. Sin embargo, lamentó que hasta la fecha no haya podido visitar el Perú.

Mary Belén Sakamoto es la nueva Miss Japón 2022. Foto: Instagram

“En verdad pocos saben que mi papá es peruano. Por mis venas corre sangre latina y japonesa y estoy muy orgullosa. Nunca he ido a Perú, pero me he criado en una casa donde siempre se hablaba español y mi papá cocinaba comida peruana”, contó Mary Sakamoto.

Asimismo, confesó que su comida peruana favorita es la papa a la huancaína, pues su padre suele prepararlo muy bien.

Mary se enfrentará a Alessia Rovegno en el Miss Universo

De esta manera, Mary Belen Sakamoto disputará la corona del Miss Universo 2022 contra la Miss Perú Alessia Rovegno y otras 79 representantes de otros países.

Pese a que aún no se confirma la fecha y sede oficial del certamen de belleza, ambas modelos ya vienen preparándose y viajando por el mundo para reforzar su participación.