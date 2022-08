Juandy, nombre artístico del actor colombiano Juan Diego Sánchez, visitó Perú para promocionar sus más recientes proyectos, como el lanzamiento de su sencillo “Salvaje”. En conversación con La República, el recordado Bayron de “Sin senos no hay paraíso” habló del impacto de su personaje cuando se lanzó la serie en 2008, además de su acercamiento a la música urbana y su conexión con Chris Soifer, la hermana de Micheille Soifer.

—¿Estás lanzando un nuevo proyecto?

—Sí, estoy lanzando un sencillo musical que se llama “Salvaje” de género urbano.

—¿Es una composición tuya?

—La compuse con un artista que se llama Awonder, de Bogotá. Es sobre una chica que tiene toda esa magia de comerse el mundo y este chico se enamora de ella. Es una historia de amor, pero enfocada en el poder femenino.

—¿Eres actor o cantante?

—He sido más actor. Esto es una parte explorativa de mi vida con el tema musical, pero va ligada a lo actoral, porque ahora estoy haciendo una serie de reguetón y esta canción va incluida.

—¿Cómo así decidiste incursionar en el canto?

—Hace 10 años hice una serie en Colombia que se llamaba “Tres milagros”. Uno de los actores me invitó a hacer reguetón y ahí empezó las ganas de aprender un poquito del género urbano.

—¿Qué tipo de música te gusta?

—Siempre he tirado más hacia el rock. Me encantaría hacer rock, pero está un poquito apagado porque el género urbano lo ha minimizado un poco.

—¿Qué referentes tienes?

—Bueno, en Colombia tenemos a J Balvin, es una música ligera, fácil de entender. En Puerto Rico está Wisin y Yandel.

—¿Llegaste a escuchar “Perra” de J Balvin?

—La escuché y, claro, los ritmos son muy contagiosos sin duda por el tema del de los beats, te incitan a bailar, pero ya después viendo el video sí me parecía un poco fuerte. En Colombia estamos acostumbrados a ser más opens, más libres de mente, pero también fue impactante ver este J Balvin.

—¿Cómo es la música que haces?

—Yo me fui por el lado romántico, las letras tienen más amor, no es perreo. Son canciones como pop, pero con el ritmo del reguetón. No ponemos a la mujer como un objeto.

—¿Tu próxima serie es “Byron el sueño de ganar”?

—Es una serie que estoy escribiendo con un amigo. Ahí tengo la oportunidad de hacer la producción, escritura, ser protagonista. Ya se hizo el piloto. Lo grabamos en la ciudad de Cali. También es musical, tiene género urbano. Espero que pronto estemos por las plataformas grandes, estamos apuntando a Netflix o Amazon.

Juan Diego Sánchez actúa, produce y escribe su próxima serie “Byron el sueño de ganar”. Foto: Juandy/Instagram

—¿El nombre es por tu personaje de Bayron Santana en “Sin senos no hay paraíso”?

—No tiene nada que ver con la serie (“Sin senos no hay paraíso”), pero nos funciona como recordación. Si la gente lo relaciona, ¡maravilloso! Aunque esta serie es totalmente diferente. Hay música urbana, no tiene nada que ver con narcotráfico ni prepagos (prostitución).

—¿Te molestó cómo murió Bayron en “Sin senos no hay paraíso”?

—Eran 60 capítulos, me mataban a mí y a los tres días moría Catalina, que era mi hermana, y la serie se acababa. Pero cuando la lanzaron en Estados Unidos el rating fue increíble. Cuando vi que mis compañeros regresaron a las grabaciones, yo estaba en Miami y, claro, me afectó un poquito saber que yo no iba a volver.

—¿Cuándo la gente te reconoce qué te dicen?

—Siempre me piden que diga ‘mamacita’. En “Sin senos no hay paraíso” utilicé mucho el ‘mamacita’. Es curioso porque la gente a veces piensa que uno está coqueteando porque utilizamos muchos términos como “mi amor” o “amor”. La gente se confunde.

—¿Por qué no interactúas con tus seguidores en redes sociales?

—No soy mucho de redes sociales. Se necesita tiempo, pero de vez cuando trato de responder. En algún momento me voy a poner al día.

—¿Te preocupa no tener tantos seguidores?

—Desde que empecé a estudiar actuación me convencí de que el talento no son números. Un número no me define.

—¿Estás en el punto de tu carrera en el que creíste que estarías hace 10 años?

—Sí, porque quería combinar la actuación y música, darme la oportunidad de escribir, producir y actuar mis propias series. Estoy en ese momento. Lo estoy empezando a vivir.

—Chris Soifer comentó tus publicaciones. ¿Cómo es tu relación con ella?

—Es mi amiga. Tuve la oportunidad de conocerla en Medellín hace dos semanas. Me parece una mujer increíble, maravillosa, hermosísima. Es la única persona que conozco en Perú. No interactuamos públicamente porque la mayoría de las personas me mandan mensajes internos, entonces con Chris Soifer tuvimos una conexión bonita por interno.