Sin lugar a dudas, Sin Bandera ha sido uno de los duetos más importantes de la música romántica en los últimos tiempos. Sus grandes éxitos como “Kilómetros”, “Te vi venir” y “Entra en mi vida” calaron en los corazones de sus fieles fanáticos, quienes convirtieron esas canciones en inolvidables himnos de amor.

Sin embargo, a pesar del rotundo boom que alcanzaron, el dúo conformado por Noel Schajris y Leonel García se disolvió. Mucho se ha rumoreado sobre la separación de los cantantes, como una supuesta rivalidad o distanciamiento entre ellos; por eso, aquí te contaremos la verdadera razón por la que decidieron tomar rumbos diferentes.

¿Cuándo se formó Sin Bandera?

Era el año 2000 cuando Noel Schajris y Leonel García apostaron por lanzarse como el dúo Sin Bandera. A lo largo de esta etapa, los artistas estrenaron cinco álbumes: “Sin Bandera”, “De viaje”, “Mañana”, “Pasado”.

Tras ello, en junio del 2007, el dueto rompió el corazón de sus miles de fans al anunciar su separación, no sin antes estrenar su álbum “Hasta ahora”, disco recopilatorio de todas sus canciones.

¿Por qué se separó Sin Bandera?

Tras anunciar el fin del dueto, por mucho tiempo se especuló que la razón del final de Sin Bandera se debía a una pelea entre Noel Schajris y Leonel García. No obstante, años después, los cantantes pusieron fin a estos rumores y aclararon el motivo real que los llevó a disolver el grupo: lanzar sus respectivas carreras de solistas.

“De pronto, la gente prefiere pensar que nos peleamos y que por eso nos separamos. Es más fácil decir eso a entender que hay una razón artística y legítima para la separación. Queríamos dejar el grupo donde se merecía y no dejar que decayera ”, confesó el ahora jurado de “La voz Perú” para la prensa cuando le consultaron sobre la disolución de Sin Bandera.

“No fue fácil separarnos. Fue comenzar otra vez, dos o tres años de mucha pelea. No es que no sabes por dónde ir, sino que es que no sabes quién eres y tienes que volver a encontrar tu camino nuevamente ”, agregó Leonel García.

Sin Bandera se separó cuando estaban en el mejor momento de su carrera. Foto: Sin Bandera/Instagram

Noel Schajris y Leonel García se lanzan como solistas

Al finalizar su etapa como Sin Bandera, los cantantes decidieron emprender un nuevo rumbo como solistas. El cantautor argentino Noel Schajris, tras dejar la agrupación, participó como jurado en diferentes programas concurso de canto como: “Pequeños gigantes”, “Festival de Viña del Mar”, “Me pongo de pie”, “Elegidos” y “La voz Perú”; en este último show lo hemos visto recientemente.

Asimismo, también compuso temas para importantes artistas como Reik, Diego Torres, entre otros; y lanzó los discos: “Uno no es uno”, “Grandes canciones”, “Verte nacer” y “Mi presente”.

Por su lado, el cantautor mexicano Leonel García también debutó como solista y realizó una serie de álbumes desde el 2011 hasta la actualidad: “Tú”, “Leonel García y sus amigos en Navidad”, “Todas mías”, “Amor futuro”, “Amor presente”, “Amor pasado”, “En el último trago”, y “Ella y Yo”, estrenado en este 2022.

Leonel García y Noel Schajris Foto: Sin Bandera/Instagram

Sin Bandera regresó a los escenarios

En noviembre del 2015, la banda anunció su regreso a los escenarios con el proyecto Sin Bandera: Una última vez. Al siguiente año, dieron a conocer su álbum de estudio con ese mismo nombre y grabaron un sencillo con Maluma, “Sobre mí”.