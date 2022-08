Luisito Comunica enfurece contra acosador que realizó tocamientos indebidos a su pareja

La influencer Arianny Tenorio remeció las redes sociales el día de ayer, 25 de agosto, al realizar una denuncia pública contra un sujeto que la acosó sexualmente y la tocó sin su consentimiento mientras caminaba por la calle. La pareja de Luisito Comunica detalló cómo se dieron los hechos y reveló que no era la primera vez que pasaba por una situación similar.

Por ello, decidió publicar un extenso video donde pide a las mujeres que también hayan pasado por estas situaciones no se queden calladas y denuncien. “Hoy me tocaron sin mi consentimiento. No me pienso quedar callada porque no debemos” , fueron sus primeras palabras.

Ahora, la pareja se encuentra en la búsqueda de alguna cámara de seguridad aledaña a la zona del agravio para intentar dar con la placa de la moto y así identificar al acosador. “¡Qué coraje! Gente enferma. ¡Qué impotencia, qué enojo! Ya Ari tuvo la iniciativa de ir donde pasó y ver las cámaras”, comentó el youtuber.

Asimismo, el mexicano lamentó la inseguridad en la que viven las mujeres en su día a día cuando salen. “Es muy feo que las mujeres tengan que andar con cuidado para salir a la tienda porque puede pasar un pervertido”.

Ary Tenorio revela que no es la primera vez que sufre acoso sexual

En otra parte de su denuncia, la emprendedora venezolana Arianny Tenorio comentó que años atrás vivió una experiencia similar cuando se encontraba viajando en el transporte público, y precisó que lo que más le dolió fue la respuesta de los pasajeros.

“Esta no es la primera vez que me pasa. Estaba en el metro bus hace como cinco años y un hombre se me acerca y se me sigue pegando. El bus estaba super lleno. Le dije ‘me vuelves a tocar y te parto la cara’. Lo que más me dolió ese día fue que las mujeres me dijeron ‘vete a tu país’”, reveló.

Ary Tenorio también lamentó que los peatones hayan hecho caso omiso de la agresión. Foto: Instagram/Ary Tenorio

Ary Tenorio exige que se deje de cosificar a la mujer

La novia de Luisito Comunica, Ary Tenorio, subrayó que nadie tiene derecho a tocarla sin su consentimiento y pide que se deje de cosificar a la mujer por su forma de vestir.