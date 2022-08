Jennifer Lopez le dedicó a Ben Affleck un nuevo tema en su segundo matrimonio

El segundo matrimonio de Jennifer Lopez y Ben Affleck tuvo muchas sorpresas. Desde la locación en una lujosa finca en Georgia, pasando por la inasistencia de Jennifer Garner a la boda de su expareja; ahora ha salido a la luz un video de ‘JLo’ dedicándole un sorpresivo nuevo tema a su querido esposo.

Jennifer Lopez no puede tener suficiente de Ben Affleck

El portal TMZ publicó un clip en el que se ve a ‘JLo’ bailándole y cantándole al intérprete de Batman. La letra de la canción dice “can’t get enough of you”, que traducido al español significa “no puedo tener suficiente de ti”.

Durante la presentación, Ben Affleck se encontraba en una cómoda silla viendo el espectáculo de su esposa. El nuevo tema también menciona tópicos relacionados con la pasión y al hecho de seguir enamorados.

La lujosa boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck

A través de Internet, se revelaron fotografías del momento en el que Jennifer Lopez y Ben Affleck volvieron a darse el sí frente al altar, esta vez con la presencia de sus amigos y familiares.

En las imágenes se aprecia cómo se dio el matrimonio. Todos los presentes vistieron de blanco para contrastar con el look de los esposos. De esa manera, se logra ver cómo fue el vestido de novia que usó ‘JLo’, el cual contó con un largo velo.