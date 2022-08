Shakira y Piqué aún tienen fotografías juntos: este es el último mensaje que le dedicó la cantante

Shakira y Gerard Piqué eran una de las parejas más sólidas con más de 12 años de relación y, fruto de su amor, tuvieron dos hijos. No obstante, a inicios de junio, la intérprete de “Antología” anunció su separación con el deportista. Por su parte, el integrante del FC Barcelona se luce de la mano con Clara Chía Martí, su nueva novia, mientras la colombiana esquiva la presión mediática.

En las redes sociales de ambos, aún aparecen fotografías en las que están juntos y tiernos mensajes de amor, antes de que se difundieran rumores de infidelidad por parte del futbolista azulgrana.

¿Cuál es el último mensaje que Shakira le dedicó a Gerard Piqué?

Shakira tiene más de 76 millones de seguidores en Instagram. En esta red social, la compositora comparte su trabajo como artista, instantáneas con sus hijos, así como también dedicatorias al padre de sus pequeños, que aún no ha eliminado. Su último post fue el 13 de marzo de 2022, cuando el español alcanzó 600 partidos jugados en el equipo culé.

“¡600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras”, inició la barranquillera.

Asimismo, destacó las virtudes profesionales de su ahora expareja: “Estás hecho de un material que solo Dios conoce y, para mí, eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos”.

Finalmente, la artista calificó a Gerard Piqué como un ser humano excepcional. “Estos años contigo, me he dado cuenta de que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas. ¡Te queda mucho por darnos! En el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida. Porque no hay ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional”.

Esta es la última dedicatoria de Shakira cuando era pareja de Gerard Piqué. Foto: captura de Instagram/Shakira

Fans de Shakira le piden eliminar fotografías de Piqué en su Instagram

“Shaki, borra eso”, “Tú eres simplemente extraordinaria”, “Borra este comentario”, “Ya quítalo”, “Delete, please”, y otros mensajes fueron puestos por usuarios de Instagram, quienes le pedían a la intérprete de “Te felicito” que elimine todas las instantáneas con Gerard Piqué.

Shakira aún no elimina fotografías junto a Gerard Piqué

Otra publicación que llamó la atención es una imagen de la rubia junto al progenitor de sus retoños bajo la descripción de “¡Feliz día de San Valentín! Happy Valentine’s Day”. Dicho post acumula más de 2 millones de ‘me gusta’, sumado a diversos comentarios a favor y en contra de seguir con las fotos pese a que ya terminaron.

La colombiana aún no elimina sus fotografías con Gerard Piqué. Foto: captura de Instagram/Shakira

Durante la víspera de Año Nuevo, la cantante de 45 años subió otra imagen bajo la leyenda: “Y los últimos besitos del 2021″.

La colombiana aún mantiene las fotografías junto a Gerard Piqué. Foto: captura de Instagram/Shakira

En tanto, dentro del feed de la colombiana aún persiste una instantánea junto a su expareja disfrazados para las celebraciones de Halloween.

La colombiana aún mantiene las fotografías con su expareja Gerard Piqué. Foto: captura de Instagram/Shakira

Otra imagen del deportista y empresario con el siguiente mensaje: “El defensa con más goles en la historia de la Champions”, junto a un emoji de fuego.

La artista dedicaba tiernos mensajes al padre de sus pequeños. Foto: captura de Instagram/Shakira

“Muy orgullosa de ti. ¡Tu equipo, tu club, así como nosotros, tu familia, siempre cuenta contigo cuando más te necesitamos!”, es otra de las dedicatorias hacia Gerard Piqué.

Publicaciones que Shakira le dedicó al progenitor de sus retoñoss. Foto: captura de Instagram/Shakira

Gerard Piqué aún no elimina fotografías junto a Shakira

El integrante del FC Barcelona alberga más de 20 millones de seguidores en Instagram. Uno de los detalles más resaltantes es que tampoco ha borrado sus imágenes en las que compartía momentos con la madre de sus hijos. No obstante, la última publicación fue el 9 de julio de 2021 bajo la descripción: “Holidays vibes”.

Piqué aún conserva sus imágenes con Shakira. Foto: captura de Instagram/Gerard Piqué

Piqué aún conserva sus imágenes con Shakira. Foto: captura de Instagram/Gerard Piqué

Piqué aún conserva sus imágenes con Shakira. Foto: captura de Instagram/Gerard Piqué

Piqué aún conserva sus imágenes con Shakira. Foto: captura de Instagram/Gerard Piqué