¿Qué fue de Núria Tomás, la expareja que tuvo Gerard Piqué antes de estar con Shakira?

Shakira y Gerard Piqué continúan en el ojo de la tormenta por todos los detalles que se siguen revelando acerca de su mediática separación. No obstante, el futbolista del Barcelona vivió una situación parecida cuando mantuvo un romance con la modelo española Núria Tomás, en el año 2010.

Por ello, aquí te contaremos qué ha sido de ella y a qué se dedica actualmente, tras culminar su relación sentimental con el ahora novio de Clara Chía Marti.

Biografía de Núria Tomás

Núria Tomás Mendo es una modelo y actriz española. Asimismo, es hija del empresario jamonero Enrique Tomás.

En 2010 mantuvo una relación con Gerard Piqué, la cual se terminó debido a una presunta infidelidad por parte del catalán, aunque nadie se pronunció al respecto.

Nuria Tomás brilla como actriz. Foto: Nuria Tomás/captura de Instagram

¿Qué fue de Núria Tomás, la ex novia de Gerard Piqué?

En 2020 se casó con Agus Puig Gibernau en Cataluña y fruto de su matrimonio tiene dos hijos: Apolo y Edu.

A través de su cuenta de Instagram tiene más de 67.000 seguidores y comparte fotos sobre su faceta de empresaria. Es fundadora de la agencia de Marketing y Comunicación Apolox, según su perfil de LinkedIn.

Se define como actriz de profesión, asimismo apasionada de la moda y el diseño. “He profundizado en estos dos sectores teniendo mi propia productora teatral Nuaqrt y actualmente en proceso de lanzamiento de una marca de ropa EGGSOEGGSO” , se puede leer en su biografía profesional.

De igual manera, Núria Tomás anunció el estreno de su serie biográfica “Una serie entre miles” con seis capítulos que se pueden visualizar a cinco euros cada uno.

Nuria Tomás y su esposo actual. Foto: Nuria Tomás/captura de Instragram

Cuál es el último mensaje que Shakira le dedicó a Gerard Piqué?

La compositora tuvo sentidas palabras al padre de sus pequeños, teniendo como fecha el último el 13 de marzo de 2022, cuando el español alcanzó 600 partidos jugados en el equipo culé.

“¡600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras”, inició la barranquillera.

Asimismo, destacó las virtudes profesionales de su ahora expareja: “Estás hecho de un material que solo Dios conoce y, para mí, eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos”.

Esta es la última dedicatoria de Shakira cuando era pareja de Gerard Piqué. Foto: captura de Instagram

Finalmente, la artista calificó a Gerard Piqué como un ser humano excepcional. “Estos años contigo, me he dado cuenta de que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas. ¡Te queda mucho por darnos! En el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida. Porque no hay ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional”.