Shakira: ¿cuál fue el pedido de la colombiana a los paparazzis tras las fotos de Piqué y Clara Chía Martí?

No está pasando su mejor momento. Después de que las fotos de Gerard Piqué y su pareja dieran la vuelta al mundo, la prensa española no ha dudado en buscar a Shakira para conocer su reacción al respecto, aunque ella ha preferido refugiarse en salidas familiares junto a sus hijos.

Y es que es importante recordar que Piqué y Clara Chía Martín se convirtieron en tendencia luego de que fueran captados besándose en el festival de música español Summer fest Cerdanya , celebrado a las afueras de Barcelona.

Estas imágenes fueron la confirmación a los múltiples rumores sobre un supuesto amorío entre el futbolista y la joven que trabaja en una de las empresas del catalán.

¿Cómo lucía Shakira luego de que salieran las fotos de Gerard Piqué y Clara Chía Martín?

La colombiana fue abordada por la prensa española cerca de su casa en Barcelona junto a sus pequeños al día siguiente de las fotografías de Piqué. Shakira había salido a caminar a un parque a lado de su pequeña mascota.

De acuerdo a lo dicho por los presentadores de “El gordo y la flaca”, la cantante “se veía reflexiva, medio triste y apesadumbrada, y siempre al lado de sus menores hijos”.

“ Encontramos a Shakira en un parque cercano a su casa con sus dos hijos y nos pareció bastante triste y demacrada, refugiándose en el amor de los niños. Ella se sentó un largo rato en la mesa, mientras los pequeños jugaban con su nueva mascota; sin embargo, los niños no querían separarse de ella, la abrazaban como buscando refugio”, dijeron los conductores del espacio de espectáculos.

¿Qué le pidió Shakira a un paparazzi tras la difusión de las fotos de Piqué y Clara Chía Martín?

El periodista catalán Jordi Martín fue uno de los hombres de prensa que más pudo acercarse a la cantante de “Te felicito” y reveló la solicitud que le realizó cuando lo vio tomándole instantáneas.