Magaly Medina a Gisela por decir que nunca habla ni de sus ex ni del rating: “Toda la vida ‘Cantinflas’”

No le cree. Magaly Medina volvió a criticar a Gisela Valcárcel luego de que la ‘Señito’ sorprendiera a sus seguidores con una transmisión en vivo en redes sociales el último miércoles, en la que negó que usara temas personales para promocionar sus shows.

La conductora de “La gran estrella” se dedicó a responder todas las dudas de sus fans, que le preguntaban sobre el bajo rating del reality de América Televisión, así como por algunas de sus famosas relaciones amorosas pasadas.

“ Cómo que no vas a hablar de tus ex si de tus ex has hablado toda la vida, has hecho rating con ellos. Cuando ya no podía más, trajo a Roberto (Martínez) a bailar a la pista de baile. Se olvidó de los cachos con Viviana Rivasplata, lo besuqueó y coqueteó con él. Justamente cuando su rating está alicaído es cuando ella recurre siempre a los ex, y es ahí cuando comienza a sacar todos sus trapos sucios de sus relaciones”, cuestionó la popular ‘Urraca’.

Magaly Medina no cree que “La gran estrella” dure mucho tiempo en pantalla

La pelirroja nuevamente atacó el nuevo formato de Gisela y aseguró que el programa no durará mucho al aire y que la ‘Señito’ le buscará ponerle fin a la temporada lo más rápido posible.

“ Ella dice que el rating nunca le ha importado… ¡Mentira!, pues entre gitanos no nos vamos a leer las manos. Es como si yo dijera no me importa el rating, sí me importa y a ti también . Si ese no fuera el caso, no cambiarías de productores, y ya ahorita vas a cortar esta temporada con Sergio George y Yahaira (Plasencia) de por medio. De hecho, va a tener que cortar esta temporada para no alargar y que el rating vaya descendiendo más y más”, señaló Medina.

Gisela Valcárcel le responde

Gisela Valcárcel conversó con sus seguidores y se refirió a la presunta salida prematura de “La gran estrella”. “Pongo en televisión lo que considero que debo hacer, con suerte, a mucha gente le gusta y se divierte, entonces no pido consejería”, resaltó.

“Imagínense, si hubiera pedido consejería con ‘Aló Gisela’, no habría durado ni dos días. He aprendido a quién escucho y a quién no”, añadió.

La presentadora dejó en claro que ofrecer algo nuevo para su público es muy importante. “Me encanta sacar productos que a todos les gusta, pero no siempre saco lo que va, yo me arriesgo”, señaló.