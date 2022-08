¿Karol G desea convertirse en madre? La cantante reveló si está en su proyecto de vida

Karol G viene acaparando los titulares de la prensa tras darse a conocer que rechazó un papel en la película “Aquaman 2″. Dicha confesión fue revelada en una entrevista para el canal de YouTube Molusco TV, donde además se animó a responder interrogantes sobre su vida personal y familiar.

¿Karol G planea tener hijos?

La cantante de “Tusa”, quien proviene de una familia numerosa y muy unida, mencionó en el 2019 que deseaba tener cinco hijos. Sin embargo, ahora no está tan segura de esa proyección, pues tiene una agenda más ocupada y muchos proyectos por ejecutar.

“A mí me encantaría, yo siempre he dicho que mi familia es una chimba y somos muy unidos, no solo con mis hermanas, sino mis primos, tíos, todo, pero no sé, me encantaría, pero tan raro que está el mundo, ¿no? ”, señaló en un inicio la artista.

“Vamos a ver, lo que Diosito quiera pa’ mí (…). Yo sería feliz, a mí me encantan los niños, yo me derrito, pero vamos a ver”, agregó Karol G.

¿Por qué Karol G rechazó papel en “Aquaman 2″?

La ‘Bichota’ contó a Molusco TV el motivo por el que rechazó la proposición de pertenecer al elenco de la secuela de “Aquaman”. Karol G tenía que dejar de hacer música por ocho meses para cumplir con los rodajes y, aunque le encantaba la oferta, no podía dejar su carrera artística de lado.

“Mi música es, en este momento, lo más primordial en mi vida, el papel era retop”, sostuvo la cantante colombiana.