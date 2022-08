Shakira y Gerard Piqué no dejan de generar polémica desde que anunciaron el término de su relación hace más de dos meses. Ahora, la pareja se encuentra, una vez más, en el ojo de la tormenta luego de que “Amor y fuego” contactara a un conocido paparazzi español para que revelara detalles inéditos del romance que tuvieron los famosos.

La tarde del 25 de agosto, Jordi Marti se enlazó en vivo con el programa de espectáculos para narrar cómo fue que el futbolista y la cantante colombiana decidieron ponerle punto final a su duradero amorío.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los televidentes fue cuando el fotógrafo reveló que Clara Chía Martí, actual pareja del jugador, habría estado saliendo con él desde hace bastante tiempo atrás. “Con Clara Chía no está desde diciembre: lleva muchos muchos meses, cerca de un año”, indicó.

Piqué y Clara Chia Marti: develan su primera fotografía pública

¿Cuándo terminaron Piqué y Shakira?

De igual forma, habló detenidamente de cómo se habría dado la separación entre Shakira y Gerard Piqué. Dejó en claro que el integrante del Barcelona fue quien ya no quiso continuar con la relación.

“Ellos, en diciembre, hacen un viaje a Disney World, Orlando. Al llegar a Barcelona, Piqué le dice: ‘Shakira, las cosas no están bien, estoy muy agobiado con las empresas. Necesito espacio’. Entonces, Shakira le dice: ‘No te preocupes que yo me voy 17 días a Los Ángeles y vas a tener espacio’. Al llegar Shakira de Los Ángeles, Piqué le dice que no, ‘que esto está acabado, que esto está muerto y que la relación se acabó’”, contó el paparazzi.

Seguidamente, señaló que la intérprete de “Te felicito” hizo todo lo posible para poder mantener su romance estable, pero fue en vano, pues el español no quería nada con ella. “Shakira le propone ir a terapia de pareja, Gerard se opone y es ahí donde él le plantea seriamente la separación” , acotó.

¿Shakira y Piqué tenían una relación abierta?

De acuerdo al periodista español Marc Leirado, Shakira y Gerard Piqué tenían un acuerdo mutuo, muchos meses antes de hacer oficial su separación. “Esta relación era abierta” , comentó el comunicador para el asombro de todos.

“Me llegó la información por parte de una persona cercana a Gerard Piqué. Me confirmó que la relación llevaba un tiempo mal y que cada uno hacía su vida por separado”, reveló.

Por otro lado, aclaró que ya tenía conocimiento de la vida de soltero que llevaba el jugador desde antes de anunciar su separación. “De él me habla que ya hacía ‘sus cosas’ y, además, lo veían con otras chicas en fiestas”, agregó.