La cantautora chilena Mon Laferte, responsable de varios éxitos musicales como “Amárrame”, “Algo es mejor”, “Plata ta tá”, “Amor completo”, entre otros; se ha posicionado de forma clara a favor de aprobar la nueva constitución de su país, la cual fue escrita por una Convención Constitucional que tuvo 12 meses de trabajo, y que fue formada tras el referéndum de entrada de octubre de 2020, donde casi el 80% de chilenos aprobó discutir una nueva carta magna para el país del sur.

Mon Laferte: “Estoy segura de que ganará el ‘apruebo’”

“Estoy segura de que en Chile se va a cambiar la Constitución, ganará el ‘apruebo’ y vendrá un futuro prometedor”, fueron las primeras declaraciones de Laferte en una entrevista a la agencia Europa Press. No obstante, ha aclarado que su postura no la define como una activista política. “Desde esa performance (en los Grammy cuando protestó contra Sebastián Piñera) se piensa que todo lo que hago tiene que ser una declaración política y no quiero que sea así. A veces solo quiero bailar reguetón”, aclaró la artista, quien se encuentra de gira y pronto visitará el Perú.

La intérprete chilena volverá a los escenarios luego de una pausa debido a la pandemia del COVID-19 y el embarazo de la intérprete. Foto: Mon Laferte/Instagram

“Siento que con la nueva constitución viene un tiempo mejor para Chile y para toda la región. Tengo mucha fe en el presidente Gabriel Boric, estoy muy positiva”, apostilló la artista originaria de la región de Valparaíso, ubicada en la costa central chilena.

Mon Laferte, una artista política

No es la primera vez que Mon Laferte expresa sus opiniones políticas. En 2017 se opuso en un estado de Instagram a la candidatura de Sebastián Piñera, y en octubre de 2019, en medio del estallido social que vivió su país, se expresó vía Twitter desde México (país donde reside y del cual obtuvo su segunda nacionalidad) contra el entonces presidente chileno y lo tildó de “dictador”.

Mon Laferte ha sido una dura crítica del expresidente Sebastián Piñera. Foto: Twitter/Mon Laferte.

“La gente se manifiesta por su dignidad y tú reprimes al pueblo con la fuerza militar y toque de queda. Que sepa el mundo que eres un dictador que da órdenes comiendo pizza en el barrio alto”, dijo en aquel entonces.

En los Latin Grammy 2019, Mon Laferte envió un claro mensaje contra la represión en Chile. Foto: El País.

Un mes después, se presentó en los Latin Grammy con un mensaje en su pecho que decía: “En Chile torturan, matan y violan”, en clara referencia a las denuncias por violaciones a los derechos humanos en las protestas de dicho año. En 2020, la intérprete volvió a lanzar críticas contra la administración Piñera durante su presentación en Viña del Mar, y a finales de ese año se posicionó por el “apruebo” en el plebiscito de entrada. A fines de 2021, Laferte tuiteó un “Ganamos” luego del triunfo de Gabriel Boric, aunque no lo apoyó de forma abierta.