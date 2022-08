Las grandes estrellas de Hollywood suelen sorprender a sus seguidores en el mundo entero al demostrar sus habilidades en otras actividades, como recientemente fue el caso de Tom Hardy. El protagonista de “Venom” se convirtió en tendencia en las redes sociales en las últimas horas al ser visto compitiendo en un torneo de artes marciales realizado en el Reino Unido.

La también estrella de “Mad Max” se coronó como el mejor de la competencia llevada a cabo por la organización benéfica REORG al ganar dos medallas de oro. El intérprete se volvió protagonista de infinidad de videos en diversas plataformas, en los que se le aprecia en pleno combate.

Tom Hardy se corona como el mejor en torneo de jiu-jitsu

En redes como Twitter y YouTube se logra ver a Tom Hardy derrotar a su contrincante y luego ser premiado por los organizadores del certamen. REORG es una institución que trata a personas con problemas físicos y mentales para superarlos enseñándoles artes marciales.

Como se recuerda, el nominado al premio Óscar contó que a inicios de la década de los 2000 tuvo que lidiar con su adicción a las drogas y al alcohol. Incluso, cuando tenía 15 años, fue arrestado por la Policía a bordo de un auto robado de marca Mercedes y con un arma de fuego, a pesar de ser menor de edad en ese entonces.

Tom Hardy reconoce haber tenido mala conducta con Charlize Theron

Luego de varios años de su rodaje, Kyle Buchanan, periodista y escritor del New York Times, publicó el libro “Blood, sweat & chrome: the wild and true story of Mad Max: Fury Road”, en el que detalló algunos problemas no conocidos de la disputa que tuvieron Tom Hardy y Charlize Therom durante las grabaciones de “Mad Max”.

Los hechos fueron confirmados por el propio actor, quien lamentó haber cometidos ese tipo de conductas contra su compañera, la misma que llegó a pedir protección para su persona.

Charlize Theron y Tom Hardy tuvieron un gran altercado en las grabaciones de "Mad Max: fury road". Foto: Warner Bros

“La presión sobre ambos era abrumadora a veces. Lo que ella necesitaba era un mejor compañero, quizá más experimentado que yo. Eso es algo que no se puede fingir. Me gustaría pensar que ahora que soy mayor podría estar a la altura de la situación”, indicó el actor.