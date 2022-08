El día que Florinda Meza humilló e hizo llorar a Anabel Gutiérrez: “Para enseñarte a ser actriz”

La muerte de Anabel Gutiérrez ha enlutado el espectáculo de México. La actriz es considerada una estrella de la televisión y de la época de oro del cine mexicano. Sin embargo, hubo quienes no supieron apreciar su talento. Una vez, ella contó que Florinda Meza, su compañera de reparto en “Chespirito”, la humilló e hizo llorar en pleno set de grabación. Aquí te contamos lo que pasó realmente entre ambas actrices.

Anabel Gutiérrez era la mamá de la Chimoltrufia

Luego de trabajar con Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ en la película “Angelitos Del Trapecio” (1959), el creador de “El chavo del 8″ la llamó para que se una al elenco de su programa.

Primero, Anabel Gutiérrez apareció algunas veces en la producción “El Ciudadano Gómez”. Tras convercer al guionista mexicano, volvió por segunda vez para quedarse de manera fija en los últimos capítulos de “Chespirito” con el personaje Doña Espotaverderona, la mamá de la Chimoltrufia. Fue allí cuando conoció a Florinda Meza, quien hacía de su hija en la ficción.

Anabel Gutiérrez hizo de la mamá de la Chimoltrufia.

¿Por qué Florinda Meza humilló a Anabel Gutiérrez?

En ese momento, Anabel Gutiérrez no sabía que sería víctima de los malos tratos de Florinda Meza. En una entrevista para “24 x Segundo”, la actriz contó a detalle la vez que su compañera denigró su carrera actoral.

Florinda Meza y Anabel Gutiérrez en "Chespirito".

“No digo que sea mala persona, pero tenía un carácter muy difícil. El día que me llamó Roberto, Florinda me dijo: ‘Te voy a llevar al camerino’. Le dije: ‘¿A mí, al camerino? ¿Para qué, Florinda?’. ‘Para enseñarte a ser actriz’, me respondió. Le dije: ‘¡Ah!’. Ella me dijo: ‘Bueno, actriz eres de cine, pero de televisión no’; y yo le pregunté: ‘¿Cuándo quieres que vaya al foro?’”, había dicho Gutiérrez.

“¿Tantos años de carrera, tanta profesión y todo, y que me vengan a decir: ‘Te voy a enseñar a actuar?’”, sostuvo. Desde allí, Anabel Gutiérrez fue vista llorando varias veces en los camerinos de ‘Chespirito’.

Florinda Meza y Anabel Gutiérrez en "Chespirito".

Pero estos incidentes llegaron a oídos de ‘El Tigre’ Azcárraga, director de Televisa, quien pese a las acusaciones no le dio su respaldo y le advirtió que ella sería despedida del canal si continuaba derramando lágrimas fuera del set de grabación. Al parecer, Florinda Meza tenía mucha influencia.

“Una vez estábamos grabando y me llama el licenciado Alatriste. Entonces fui y me dijo Alatriste: ‘De parte del señor Milmo, la próxima vez que usted salga llorando de un foro por un coraje que le hizo pasar esta persona, la que se va de Televisa es usted ”, señaló la artista.

¿Florinda Meza maltrató a otros actores de “Chespirito”?

Según el hijo de Ramón Valdés ‘Don Ramón’, Florinda Meza habría sido el motivo por el que el actor se retiró de “El Chavo del 8″. Por su parte, María Antonieta de las Nieves, quien interpretó a la Chilindrina, también mencionó que tuvo enfrentamiento con la esposa de ‘Chespirito’ y que nunca fueron amigas.