¡Vuelve con todo! Al parecer, Johhny Depp está muy concentrado en impulsar su carrera musical tras protagonizar los titulares de la prensa internacional al protagonizar un juicio por difamación en el que se enfrentó a su exesposa Amber Heard.

De acuerdo a lo que informaron los portales internacionales, la celebridad podría ser uno de los artistas invitados a la próxima edición de los premios MTV VMAs, show en el que cantará e incluso podría salir vestido de un popular personaje. Estos son todos los detalles que se tienen hasta el momento.

¿Johhny Depp se disfrazará para la ceremonia de MTV?

Según lo que informó TMZ, Johhny Depp estaría a puertas de hacer su gran retorno a la pantalla chica. La estrella de “Piratas en el Caribe” sería uno de los convocados para los premios MTV Video Music Awards 2022, gala que se llevará a cabo el próximo domingo 28 de agosto.

Esta plataforma de espectáculos ha revelado que los organizadores del evento estarían conversando con Depp para que el actor se disfrazara de la mascota de los premios: Moonman.

Asimismo, se habló de una alta probabilidad de ver al músico dar un concierto en la ceremonia. Recordemos que Depp ya ha sido reconocido por MTV en las siguientes categorías: Mejor Actuación Masculina, Mejor Villano, Superestrella Global y el Premio Generación del 2012.

Johnny Depp sigue protagonizando los titulares por su intensa disputa con Amber Heard. Foto: AFP

Recordemos que, a inicios de junio, el también músico lanzó su disco “18″, producción que contiene 13 canciones. Este álbum contiene sus propias versiones de famosos temas de Motown, The Beach Boys, John Lennon, The Velvet Underground y Killing Joke, e incluye algunas composiciones propias. A pesar de este lanzamiento, no ha sido nominado en ninguna categoría.

Así fue el retorno de Johnny Depp tras ganar el juicio

Luego de enfrentarse legalmente a Amber Heard y salir victorioso, Johnny Depp utilizó sus redes sociales para manifestarse sobre cómo había impactado este escándalo en su vida:

“Se me formularon denuncias falsas, muy graves y criminales a través de los medios de comunicación, lo que desencadenó un aluvión interminable de contenido odioso, aunque nunca se me imputaron cargos (...). Y seis años después, el jurado me devolvió la vida. Estoy verdaderamente honrado”.