Chloe Lattanzi (36) volvió a la memoria del espectáculo por la muerte de su madre, Olivia Newton, el 8 de agosto de 2022. Hija de la unión entre la Sandy de “Grease” y Matt Lattanzi, dedicó escritos y fotografías a la progenitora que la apoyó en vida. Fue entonces que el enigma de su actualidad brotó en los medios de comunicación, curiosos por la peripecia de la descendiente de una actriz inolvidable.

¿Quién es Chloe Lattanzi?

Nacida el 17 de enero de 1986 en Los Ángeles, California, Chloe Lattanzi incursionó en diferentes campos del arte. Colaboró con Olivia en las canciones “Window in the Wall” (2021) y “You Have to Believe” (2015), según The Hollywood Reporter, y lanzó su primer y único álbum sencillo en 2016 titulado “No Pain”.

También tuvo cameos en “Dead 7″ (2016) y “Sharknado 5: Global Swarming” (2017), de nuevo junto a su madre. Como contó Lattanzi a Entertainment Tonight, “sucedió muy rápido. Aprendí mis líneas básicamente en dos días y fue muy divertido”. Además, bailó en el reality show australiano “Dancing with the stars”.

Comprometida desde hace más de una década con James Driskill, según Us Weekly, Chloe habla públicamente sobre su lucha con el trastorno dismórfico corporal que padece. En 2004, a los 18 años, cuando tuvo un fuerte cuadro de anorexia, gastó “miles de dólares en rellenos” ubicados en mejillas y labios, como contó a Woman’s Day 13 años después de lo ocurrido. Producto de la posterior reflexión que hizo sobre su vida, Lattanzi se arrepintió del procedimiento al que se sometió.

Chloe Lattanzi y su relación con su madre

Las redes sociales de Chloe dan una aproximación a lo que fue su cariño por Olivia Newton. Tres días antes de su muerte, Lattanzi publicó en su Instagram una fotografía con el subtexto que decía “adoro a esta mujer”.

Olivia Newton ayudó a su hija en el peor momento de su vida (anorexia, bulimia y drogadicción)

Caminos que se encuentran por necesidad. En el año que Chloe cumplió 6 años, a su madre le diagnosticaron cáncer de mama. La infancia que pasó se caracterizó por ser solitaria, confesó Lattanzi a The mail on sunday en 2013.

Posteriormente, la hija de Olivia Newton, desequilibrada, abusó del consumo de cocaína, alcohol y antidepresivos hasta que entró a rehabilitación. Fue entonces que su madre entró a tallar en su proceso. “Ambas luchamos: yo con la adicción, la ansiedad y la anorexia, y mamá con la sensación de impotencia durante mis horas más oscuras”, escribió Lattanzi en una columna para la revista Woman’s Day en 2018.

“Odiaba que mi vida se difundiera por todo el mundo (...) Para mi madre también fue un momento muy duro. Se sentía impotente y no sabía qué hacer. Un día hablamos de ello y me dijo: ‘Hice todo lo que pude. Te envié a todos los especialistas, a todas las personas que pensé que podrían ayudarte’. Yo le dije: ‘Sabes, mamá, lo único que necesitaba eras tú’”, contó en el citado texto.

Olivia Newton - John hizo pacto con Dios para salvar a Chloe Lattanzi

Embarazada de Chloe, Olivia Newton estuvo a punto de perderla, contó en el podcast “A life of greatness”. Entre tanta angustia, la actriz recordó lo que alcanzó a hacer: “Me fui a dormir y le pedí a Dios que la salvara y, si lo hacía, rezaría el Padre Nuestro todas las noches por el resto de mi vida, y así lo he hecho. Creo que la oración es poderosa”.

¿Qué posteó Chloe Lattanzi tras la muerte de su madre?

El día de la muerte de Olivia, Chloe publicó una serie de fotografías.

Olivia Newton y Chloe Lattanzi. Foto: Instagram/@chloelattanziofficial

