Selena Gómez y Tyga, exnovio de Kylie Jenner, fueron vistos juntos en la madrugada

Selena Gómez y el rapero Tyga han alborotado las redes sociales tras ser vistos saliendo de un conocido club de Los Ángeles en horas de la madrugada el último miércoles 17 de agosto. Por este motivo, diversos medios internacionales han comenzado a especular que se trataría de un nuevo romance. ¿Qué se sabe al respecto?

Cabe resaltar que, desde hace algunos años, no se le conoce una relación oficial a la ex chica Disney, que ha dejado en claro que disfruta plenamente de su soltería y no necesita de un hombre para poder ser feliz.

PUEDES VER: Tom Holland y otros famosos que se alejaron de las redes sociales por salud mental

Selena Gómez reveló detalles sobre sus próximos proyectos musicales. Foto: Glamour

¿Tyga y Selena Gómez juntos en club?

Según el medio internacional TMZ, Selena Gómez y Tyga asistieron al conocido club The Nice Guy la noche del 17 de agosto. No obstante, no coincidieron en la entrada, pues el rapero de 32 llegó antes que la intérprete de “Baila conmigo”, quien hizo su aparición pasada la medianoche.

Después de que la actriz llegara al local, la seguridad del establecimiento impidió el ingreso de otras personas, motivo por el que TMZ cree que les permitieron a las estrellas tener una reunión privada. Finalmente, la protagonista de “Princesa por accidente” dejó el lugar por la puerta principal, mientras que el exnovio de Kylie Jenner salió por la de atrás.

PUEDES VER: Abuela de Selena Gomez interrumpe tutorial de TikTok y revela romance secreto de la cantante

Selena Gómez y Tyga son amigos desde hace varios años. Foto: composición LR/Instagram/Selena Gómez/Tyga

¿Tyga y Selena Gómez están saliendo?

De acuerdo a un informante, los cantantes son amigos desde hace mucho tiempo y no hay ningún tipo de vínculo amoroso entre ellos, pese a que no quisieron salir juntos del lugar. “No es verdad. No pasa nada entre ellos en absoluto”, mencionó la fuente para HollywoodLife.

Tyga y Selena Gómez también llegaron por separado a The Nice Guy y con el paso de las horas terminaron sentados en la misma mesa. La reunión en dicho local se postergó hasta las 2.30 a. m., a pesar de que su horario de cierre habitual es media hora antes.