Henry Cavill dejó de ser el hombre más guapo del mundo: ¿quién lo destronó?

No hay duda de que Henry Cavill es un actor hollywoodense que causa suspiros entre sus fans, y no es para menos, ya que por muchos años ha liderado la lista de los hombres más guapos del mundo, según la plataforma web TC Candler. No obstante, este 2022, la máxima estrella de la saga de “Superman” ha perdido el título del más atractivo, el cual ahora pertenece a otra figura. ¿De quién se trata?

¿Quién es el hombre más guapo del mundo?

El cantante de la banda surcoreana BTS Kim Namjoon es el nuevo líder de la lista de los hombres más apuestos del mundo, según TC Candler, lo que representa una revolución en este aspecto, ya que se trata de la primera persona de ascendencia oriental en encabezar dicha selección.

Henry Cavill nació el 5 de mayo de 1983 en Saint Helier, Jersey, colonia británica. Foto: People.com

Henry Cavill, por su parte, está en el segundo lugar de esta selección, aunque el actor está enfocado en proyectos más importantes, como la filmación de la tercera temporada de la serie “The witcher”, que se verá a través de las pantallas de Netflix.

¿Quién es Kim Namjoon de BTS?

Kim Namjoon es ahora conocido por haber sacado a Henry Cavill de la lista de los más atractivos, pero tiene una carrera consolidada en Corea del Sur. Ha tomado el nombre artístico de Rap Monster (o simplemente RM) y ha grabado álbumes con BTS y como solista, en los que también demuestra sus dotes en el baile.

Kim Namjoon, más conocido por su nombre artístico RM, es un rapero, bailarín, compositor, productor y modelo surcoreano. Foto: EFE

Cabe aclarar que este resultado es provisional, ya que el conteo final de los personajes y celebridades más guapas del mundo terminará de definirse a finales de este año, por lo que Cavill, quien ha interpretado en los últimos años al icónico Superman, podría revertir el lugar que hoy tiene el cantante surcoreano entre los famosos que más destacan por su belleza física.