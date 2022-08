¿Quieren que vuelva con Shakira? Los padres de Gerard Piqué no aprobarían a su nueva novia

Shakira y Gerard Piqué no dejan de ser noticia debido a que cada vez se revela nueva información relacionada con la situación actual de cada uno. Mientras que la artista pasa sus días al lado de sus hijos, se sabe que el jugador del Barcelona ha encontrado el amor en una joven de 23 años tras hacer oficial su separación en junio de este año.

Por otro lado, la prensa española ha comentado que el deportista ya no oculta su reciente romance y, aunque no desea hablar de su separación con la intérprete de “Te felicito”, no duda en mostrarse muy cariñoso con la joven.

¿Los padres de Piqué rechazan a su nueva novia?

Según medios españoles, Gerard Piqué se encuentra más que feliz con Clara Chia Marti, su actual pareja desde que terminó con Shakira, de tal modo que el futbolista ya la habría presentado con sus padres. Sin embargo, Joan Piqué y Montserrat Bernabeu parecen no aprobar la relación, ya que no habrían accedido a conocerla.

Gerard Piqué buscaría llevar la fiesta en paz con Shakira por el bienestar de sus hijos. Foto: 20minutos

Asimismo, la prensa internacional señaló que el principal motivo por el que sus progenitores no desean relacionarse con la joven es porque “no quieren a otra mujer en su familia más que a Shakira” y esperan que la colombiana y el jugador se reconcilien.

Por otro lado, indicaron que la pareja no desea que Piqué lleve a su enamorada a su casa, ya que la intérprete de “Loba” vive cerca de ellos y les parece una falta de respeto que puedan toparse en algún momento.

Shakira está en el ojo de la tormenta. Foto: Shakira/Instagram

¿Quién es Clara Chia Marti?

El diario inglés The Sun alborotó las redes sociales al revelar públicamente la identidad de la joven con la que Piqué habría iniciado un romance desde hace algunos meses después de anunciar su separación con Shakira.

En una reciente publicación del medio británico, se da a conocer el nombre real de la nueva novia del deportista: Clara Chia Marti. De igual forma, reveló que es una estudiante de Relaciones Públicas y que tiene actualmente 23 años.

Clara Chia Marti trabaja en la misma empresa que Gerard Piqué. Foto: Twitter

Todo esto en medio de los fuertes rumores de infidelidad al especularse que ella sería la muchacha con la que el jugador engañó a la cantante colombiana.