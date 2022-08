Ezra Miller revela que lleva tratamiento tras escándalos: “Sufro problemas de salud mental”

El comportamiento disruptivo de Ezra Miller, en estos últimos años, ha puesto en peligro no solo su papel en “The flash”, sino también toda su carrera en Hollywood. El actor de 29 años, que logró impresionar a los fans del Universo de DC Comics, finalmente parece haber tomado conciencia de sus actos y ahora asegura que ha empezado un tratamiento psicológico.

Como se recuerda, Miller ha acumulado una serie de denuncias relacionadas con consumo de drogas, violencia, menores de edad, e incluso de haber creado una extraña secta. En una entrevista con la revista Variety, el artista reconoció tener problemas de salud mental.

“Habiendo pasado recientemente por un momento de intensa crisis, ahora entiendo que estoy sufriendo complejos problemas de salud mental y he comenzado un tratamiento en curso”, afirmó Ezra Miller.

Ezra Miller pide disculpas tras los daños ocasionados

La también estrella de “Animales fantásticos y dónde encontrarlos” aprovechó la ocasión para pedir disculpas a todas las personas que lastimó.

“Quiero pedir disculpas a todos los que he alarmado y molestado con mi comportamiento pasado. Me comprometo a hacer el trabajo necesario para volver a una etapa sana, segura y productiva de mi vida”, precisó.

Frente a ello, Warner Bros. Discovery, propietaria de las franquicias de DC Comics y Animales Fantásticos, ha apoyado la decisión de Ezra Miller, según confirmó una fuente cercana de la compañía a la revista Variety.

Los escándalos de Ezra Miller podrían costarle su papel en el Universo de DC Comics. Foto: Instagram

PUEDES VER: Ezra Miller denunciado por entrar a robar a una casa

Esta medida también habría sido influenciada por el pronto estreno de la primera película de “The flash”, la cual estaría pactada para el 23 de junio de 2023. La producción tuvo un costo de más de 100 millones de dólares e incluso se prevé las participaciones de Ben Affleck y Michael Keaton.

¿Cuáles son las denuncias que afronta Ezra Miller?

Todo comienza en 2011, cuando Ezra Miller tenía 18 años y se encontraba filmando “Perks of being a wallflower” junto a Emma Watson. En junio de ese año, la policía encontró 20 gramos de marihuana en su auto y aunque el juez no siguió el caso, si se citó a Milller por alterar el orden público.

En 2018, el actor comentó —en entrevista con Hollywood Reporter— que un director y un productor quisieron abusar sexualmente de él cuando era menor de edad. En 2020 se difundió un video vía redes en el que se ve a un hombre cuando ataca a una mujer en un bar en Islandia; los usuarios asociaron al actor como el responsable.

Ezra Miller fue arrestado por irrumpir en la casa de una desconocida a la que habría golpeado. Foto: AFP

Otra de las denuncias en su contra fue por haber amenazado de muerte a su expareja, con quien vivía en un albergue. También fue arrestado por golpear a una mujer con una silla.

Una de las acusaciones más fuertes se dio este año. El 23 de junio, Rolling Stones reveló una denuncia de un sujeto, quien aseguró que su expareja vivía en el rancho de Vermont, de Ezra Miller, junto a sus tres hijos, de entre 1 y 5 años. El hombre dijo que los menores vivían rodeados de armas y marihuana.