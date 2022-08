Belinda sufrió un momento de terror en su cumpleaños: “Pensé que no lo íbamos a contar”

¡Qué susto! Belinda, la protagonista de “Edén”, usó su cuenta oficial de TikTok para compartir con sus fans el rato de angustia que vivió en pleno vuelo durante el día de cumpleaños.

Como se recuerda, la artista visitó Disney junto con su madre, quien le habría obsequiado un tierno momento por el parque de diversiones. Ambas disfrutaron del espectáculo de pirotecnia, vieron la icónica rosa de “La bella y la bestia” y durmieron en un cuarto temático de “E.T.”.

Belinda: el gran susto durante su cumpleaños

El 15 de agosto, la recordada intérprete de “Sapito” celebró su cumpleaños en un avión privado con rumbo a Disney. En el trayecto, las fuertes turbulencias la mantuvieron al filo del asiento y provocaron uno que otro grito. Por fortuna, el incidente no pasó a mayores.

El video no duró más de 40 segundos, pero los mensajes de preocupación por parte de sus millones de seguidores fueron incontables. Ellos resaltaron la expresión de la cantante, su preocupación por la bebida que llevaba en la mano y las bolsas de compras que se vislumbraban al fondo de la escena.

Belinda: ¿qué dijeron sus seguidores?

“Que se caiga todo menos el pisto”, “¿Y si te pones el cinturón?”, “Solo fue un tope, hermosa”, “Procede a tomar el agua para que no se derrame”, “Risa nerviosa y de no me voy a morir sobria, traguito”, “Beli, no te nos vayas sin sacar un disco”, “Lo que nadie te dice de los aviones”. “El instinto de agarrarse del techo, aunque si se cae el avión, no sirve de nada” fueron algunas reacciones.