Anuel AA es acusado de negligencia paternal por la madre de su hijo

Anuel AA está en problemas: tras suspender su gira a inicios de agosto y responder por los cuestionamientos a su delgadez, ahora acaba de ser denunciado ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico por Astrid Cuevas, su expareja y madre de su hijo Pablo, quien solicita la custodia total del menor por la negligencia de su padre.

La existencia de esta acusación ha sido confirmada por diversos medios puertorriqueños. El documento completo fue mostrado por el periodista Fernán Vélez ‘El Naldo’, del programa “Lo sé todo”. Sin embargo, no es la primera vez que hay problemas entre el cantante de reguetón y su exesposa.

¿Por qué denuncia Astrid Cuevas a Anuel AA?

Según se lee en el oficio difundido, Emmanuel Gazmey (verdadero nombre de Anuel AA) se comunicó por última vez con su hijo de 9 años el 13 de febrero de 2022 y, desde entonces, ha sido un padre ausente. De hecho, Astrid Cuevas denuncia que el artista ha intentado ceder la responsabilidad a terceras personas, tales como sus abuelos, asistentes y mánager.

Según el documento, Anuel AA no se ha comunicado con su hijo desde febrero de este año. Foto: Anuel AA / Instagram

Asimismo, Cuevas denuncia que el padre de Anuel, José Gazmey, impidió su ingreso y el de su hijo a la residencia del reguetonero en Miami, donde viven desde 2021. Esto, precisa el documento, se dio cuando la mujer viajó a Puerto Rico el 14 de febrero para visitar a su familia y el hombre le envió un mensaje de texto en el que le prohibía regresar.

Anteriormente, la excuñada de Anuel AA, Nicole Cuevas, había asegurado en redes que el cantante la había echado a ella y a su hermana de su casa y que no estaba pendiente de su hijo.

¿Quién es Astrid Cuevas, expareja de Anuel AA?

Astrid Cuevas Pérez es una modelo y bailarina puertorriqueña que se convirtió en tendencia de redes sociales en varias ocasiones. Hace poco, la joven inició su carrera como cantante y ya ha compartido algunos videos en los que muestra su talento.

El 28 de junio de 2012, Astrid Cuevas dio a luz a Pablo, su hijo con Anuel AA. En aquel entonces, ella ya estaba casada con el artista y ambos tenían una relación estable, según relata el medio Diario Libre.

Astrid Cuevas y Anuel AA con su hijo. Foto: pablitoanuel1 / Instagram

Yailin, la más viral, descartó estar embarazada de Anuel AA

En días recientes circularon en las redes sociales algunas informaciones falsas sobre un supuesto embarazo de Yailin, la más viral, actual pareja de Anuel AA. Ella misma descartó categóricamente los rumores en su Instagram.

“Les daré un consejo a los comunicadores. Si uno no ha confirmado algo, no lo confirmen ustedes. Para que no se busquen un caso y ustedes no están preparados para eso. Además, al fin y al cabo no lo van a mantener ¿cuál es el show?, ¿cuál es el circo? (sic)”, señaló la cantante.