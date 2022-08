Adele anuncia planes de boda con Rich Paul: “Nunca he estado tan enamorada, quiero más hijos”

Adele finalmente encontró el amor. La cantante británica dejó de lado su tormentoso pasado amoroso que la llevó a crear algunos de sus más grandes éxitos, tales como “Rolling in the deep” o “Someone like you”, para volver a darse una oportunidad y esta vez con Rich Paul, un reconocido agente deportivo de 40 años.

“Nunca he estado tan enamorada. Estoy obsesionada con él”, comentó en una entrevista para la edición británica de la revista Elle. Adele decidió dar detalles sobre su relación y expresó estar emocionada por el futuro, pues anhela llegar al altar y tener más hijos.

Como se recuerda, la intérprete de “Easy on me” estuvo casada con el empresario Simon Konecki, padre de su único hijo Angelo, de nueve años, y de quien se divorció en 2018.

Adele y Rich Paul llevan saliendo más de un año. Foto: difusión

¿Adele está comprometida?

La multiganadora de Grammys fue vista con un majestuoso anillo con un diamante en forma de lágrima durante los premios Brit en febrero de este 2022. Por ello, durante la entrevista en mención, se le consultó si estaba comprometida.

“No estoy comprometida. Solo me gustan las joyas de alta gama”, comentó Adele. Asimismo, precisó que sí anhela casarse con su novio. “Quiero más hijos. Soy una señora de mi casa y una matriarca. Además, una vida estable me ayuda con mi música”, detalló.

Adele y Rich Paul iniciaron su relación como amigos luego de conocerse en una fiesta años atrás y recién en 2021 comenzaron a salir. Ambos decidieron hacer público su romance cuando la artista se sentó junto a él durante un partido de la NBA en julio. “Por suerte para él, me encanta el baloncesto”, comentó la intérprete.

El anillo que usó Adele llamó la atención de la prensa global. Foto: Page Six

Adele en los BRIT AWARDS 2022. Foto: Page Six

Rich Paul y Adele convivirán en multimillonaria mansión

Por su lado, Rich Paul tiene tres hijos de sus anteriores relaciones. Por esta razón, la pareja busca establecerse en su nuevo nido de amor, una mansión valorizada en 58 millones de dólares. Adele se la compró a nada menos que a Sylvester Stallone en enero de este año.

Adele le compró la masión a Sylvester Stallone. Foto: Twitter/Boardroom

El nuevo hogar está ubicado en Beverly Hills, California, y cuenta con un estilo español. La lujosa vivienda alberga seis habitaciones y nueve cuartos de baño.