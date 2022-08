¿Qué hizo Eduardo Capetillo tras ser diagnosticado con cáncer en la piel?

Hace algunos meses se supo que el galán mexicano de telenovelas Eduardo Capetillo había sido diagnosticado con cáncer en la piel, lo cual produjo la solidaridad y la preocupación de sus fanáticos que lo siguen tanto en la música como en la actuación desde hace tres décadas. Tras su tratamiento, el destacado actor volvió a las producciones y grabó una serie para la plataforma Netflix.

No obstante, este regreso a las pantallas no ha sido fácil, pues el artista tomó decisiones extremas con el fin de poder cuidar su salud. El cáncer es una enfermedad que si no se trata a tiempo puede ser fatal, por lo que Capetillo realizó los máximos cuidados para consigo mismo.

¿Cuál fue la decisión de Eduardo Capetillo?

El icónico actor de Televisa ha anunciado que no volverá a tomar sol en lo que le resta de vida, ya que los rayos ultravioleta podría volver a afectar su piel.

Eduardo Capetillo tuvo que llevar el tratamiento contra el cáncer de piel. Foto: Instagram

“Las personas de piel blanca deben tener mucho cuidado con los rayos solares, a mí, quiero decirles, queridos amigos, que esta es una primicia aquí en el canal de mis hijas, me dio cáncer de piel por asolearme tanto y entonces mi dermatóloga, que es una persona que quiero muchísimo, mi querida Olga Labastida, me dijo ‘nunca más te vuelve a dar un rayo solar’”, fueron las declaraciones de Capetillo a Telemundo.

¿Dónde poder ver a Eduardo Capetillo?

El ídolo mexicano está participando en la serie “Donde hubo fuego”, que tiene formato de melodrama. Desde el próximo miércoles 17 de agosto se podrá ver al recordado galán en dicha producción a través de Netflix.

Eduardo Capetillo está casado con la actriz Bibi Gaytán. Foto: Portal Quien

Eduardo Capetillo está casado con la también actriz Bibi Gaytán, y ha sido protagonista de varias telenovelas como “Alma rebelde” y “Marimar”, esta última coprotagonizada con la también cantante Thalía.