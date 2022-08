“Game of thrones”: ¿qué fue de la vida de Jack Gleeson, el despiadado Joffrey Baratheon?

Joffrey Baratheon de “Game of thrones” fue uno de los personajes más recordados de la premiada serie de fantasía. Jack Gleeson, el actor que lo interpretaba, se ganó rápidamente el amor (y odio) de los fanáticos más acérrimos del programa y grande fue su sorpresa cuando no supieron más del artista después de salir de las pantallas de HBO.

Y es que el primogénito del rey Robert Baratheon consiguió ser uno de los mejores villanos de la televisión por ser cruel, arrogante, caprichoso, imprudente, cobarde y con una marcada vena sádica.

¿Por qué Jack Gleeson se alejó de la actuación?

Pese a conseguir un gran respaldo de la crítica por su interpretación de Joffrey Baratheon, tomando una decisión que nadie esperaba, Jack Gleeson decidió tomar un rumbo diferente y dejar el mundo de Hollywood atrás.

Pero ¿a qué se debe esta radical decisión? Al irlandés no le gustaba la fama ni tener todos los reflectores encima. Algo que quedaba en evidencia con la poca exposición mediática que tenía su carrera antes de conseguir el rol en “Game of thrones”.

“ No me siento cómodo con la fama porque puede cambiarte mucho. Por eso he tratado de vivir una vida lo más normal posible, casi al extremo. Y no sé, quizá sea el tema del estatus de las estrellas lo que me incomode. Creo que algunas personas, cuando se vuelven famosas, se sienten mejor o más dignas y eso es lo que intento evitar”, declaró el intérprete en 2012 a Irish Independent, dos años antes de anunciar su retiro.

En la misma entrevista reveló que, pese al gran sueldo que recibía de parte de HBO, decidió priorizar su privacidad y felicidad a tener fama o reconocimiento internacional.

¿Qué hizo Jack Gleeson luego de anunciar su retiro de la actuación?

Después de alejarse de Hollywood, Jack Gleeson decidió seguir la carrera de Teología y Filosofía en el Trinity College de Dublín. Además, consiguió actuar en pequeñas obras de teatro, antes de fundar su compañía de títeres, Collapsing Horse, que funcionó hasta 2019.