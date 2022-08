La historia de Mauricio Ochmann, el famoso actor mexicano que fue dado en adopción al nacer

Mauricio Ochmann es uno de los actores mexicanos más cotizados del medio internacional por las distintas e importantes producciones que ha protagonizado entre telenovelas y películas. Sin embargo, el artista pasó por momentos muy difíciles, desde muy niño, que le dieron la fortaleza para convertirse en la persona que es en la actualidad.

El protagonista de las recordadas novelas “Como en el cine” y “Victoria” siempre se ha mostrado abierto a compartir con sus seguidores acerca de su vida personal y su origen, por lo que no ha tenido reparos en hablar acerca de su adopción.

PUEDES VER: Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann tienen un emotivo reencuentro por el cumpleaños de su hija

¿Cuál es el origen de Mauricio Ochmann?

No es un secreto que Mauricio Ochmann fue dado en adopción al nacer, un 16 de noviembre, por su madre, quien en ese entonces tenía 15 años. Por ello, en una entrevista con Yordi Rosado, el actor contó detalles acerca de este episodio de su vida.

“Nací en Washington D.C., ahí me dieron en adopción. Esto es lo que sé, mi mamá biológica tenía 15 años y me dio en adopción (...) Mi madre era norteamericana y mi padre biológico tenía 16 años y era español. La historia que más o menos sé es que ella se fue de viaje, tuvo un romance de verano y regresó embarazada ”, contó el exesposo de Aislinn Derbez.

Asimismo, aseguró que siempre estará agradecido con su mamá biológica por haberle dado la vida, a pesar de haber tenido otras opciones.

Mauricio Ochmann revela que fue separado de su padre adoptivo

Tras ser adoptado por una pareja de mexicanos, Mauricio Ochmann contó que, dos años después, los esposos decidieron separarse y tuvo que enfrentar un cambio que marcó su vida: alejarse de su padre adoptivo.

“Yo me vengo a México, él se queda allá. Después él regresa y me va a ver en algunas ocasiones, mi mamá conoce a mi segundo padre adoptivo, yo tenía como 4 o 5 años cuando Memo me dice que ya no me va a ver. ‘Ya no te voy a ver porque tu mamá dice que te hago daño’” , narró.

“Es de los momentos más duros que he vivido, porque para mí era una ilusión cuando él iba a visitarme. Me dolió muchísimo porque no lo vi durante muchísimos años. Me levantó la máscara que tenía, me abrazó muy fuerte y ya de ahí lo tengo bloqueado”, aseguró.

Mauricio Ochmann habló sobre cómo fue su vida con sus padres adoptivos. Foto: Mauochmann/Instagram

Mauricio Ochmann vivió episodio de violencia con su familia adoptiva

Su segundo padre adoptivo fue quien le dio el apellido Ochmann; sin embargo, no pasó mucho tiempo para que los problemas llegaran a su familia. Comenzaron a sufrir episodios de violencia, por lo que el actor se vio obligado a dejar su hogar.

“A los 13 años, después de una situación muy violenta que sucedió en la casa, busqué a Memo, mi primer padre adoptivo, porque me acuerdo perfecto que mi mamá me sentó y me dijo: ‘Lo mejor que puedes hacer es irte de esta casa’. Había violencia física, psicológica, de todo”.

A raíz de ello, Mauricio Ochmann decidió cortar contacto con su madre adoptiva: “No nos hablamos desde hace muchos años. De hecho, con la que corté lazos de tajo fue con ella, porque nunca se quiso ayudar, ni atender, ni sanar”.