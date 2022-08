Kim Kardshian le dedicó emotivo mensaje a Kylie Jenner por su cumpleaños

Kylie Jenner acaba de cumplir 25 años y Kim Kardashian se animó a celebrar esta fecha especial para la menor de las hermanas del clan más exitoso de los realitys. La protagonista de “Keeping up with the Kardashians”, quien habría terminado recientemente su relación con el actor Pete Davidson, le dedicó tiernas palabras a la dueña de Kylie Cosmetics.

Kim Kardashian a Kylie Jenner: “Eres tan especial y única”

Por medio de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Kim Kardashian sorprendió a sus millones de seguidores al publicar una serie de fotos junto a Kylie Jenner, quien celebró su cuarto de siglo este miércoles 10 de agosto. La magnate de la moda y las redes sociales no dudó en mandar un tierno mensaje a su hermanita menor.

“Feliz cumpleaños, chica fiestera (con la voz de LaLa todo este viaje jajaja). Cada año me sorprende lo sabia, protectora de tus seres queridos y lo generoso que es tu corazón. Eres tan especial y única. Tienes tanto amor y felicidad en tu amor que rezo por esto para siempre. Feliz cumpleaños Kylie Jenner, te quiero mucho ¡Por siempre y para siempre!”, escribió la también propietaria de KKW Beauty al felicitar a SU .

La empresaria felicitó a Kylie Jenner por el cariño que le tiene a su familia. Foto: Kim Kardashian/ Instagram

¿Kim Kardashian y Pete Davidson finalizaron su relación?

Según el portal E! News, Kim Kardashian y Pete Davidson habrían decidido ponerle fin a su romance de meses durante el pasado fin de semana. De acuerdo a lo que explicó el portal, lo que más dificultó esta relación fue “la larga distancia y sus exigentes horarios hacían que fuera realmente difícil mantener una relación”.