Andrés García revela los únicos dos nombres que están en su testamento

Los diversos problemas de salud que aquejan a Andrés García lo han llevado a tomar una decisión. En conversación con el programa “De primera mano”, el actor aseguró que le queda poco tiempo de vida. “Siempre he sido echado para adelante, pero la verdad es que ahorita ya yo creo que me voy rápido ya, porque ya son muchos meses de diarrea. Te va debilitando y cada vez comes poquito”, lamentó. Es por esto que el ex galán de telenovelas ha decido modificar de manera radical su testamento para dejar solo dos nombres en su herencia.

El último deseo de Andrés García

Tras las múltiples peleas mediáticas que ha tenido con Roberto Palazuelos y todos sus hijos, el actor ha dejado de lado a la mayoría de sus herederos. Anteriormente, Andrés García había repartido sus bienes y propiedades entre su esposa, una de sus exesposas, su hermana, dos de sus hijos y el ‘Diamante Negro’.

Los porcentajes en febrero de 2021 fueron los siguientes: Margarita Portillo y Rosa María García (esposa y hermana) 20%, Roberto Palazuelos 20%, Andrés y Leonardo (hijos) 15% y Sandra Vale (madre de sus hijos) 10%. Esto se supo por información que dio el actor a “TVyNovelas” y al programa “Hoy”. Ahora, el ex galán de telenovelas ha revelado que no habrá más herederos que su esposa y su hermana.

Andrés García y su esposa, Margarita. Foto: Andrés García/Instagram

La tensa relación entre Andrés García y sus hijos

En diversas ocasiones, el actor ha comentado que la relación con sus hijos “no funciona”. Incluso recuerda que en las últimas visitas que le ha hecho su hijo Leonardo han discutido fuertemente, por lo que ha decidido mantener a todos lejos de su herencia.

Andrés García Jr., primogénito del actor, decidió desarrollar su carrera en Miami, Florida, donde vive desde hace algunos años, y tiene poca comunicación con su papá. Por otro lado, Andrea García se mantiene en total distanciamiento con Andrés García. Aunque se desconocen las causas reales, se debería al poco tiempo que al actor dedicó a sus hijos cuando gozaba de una gran fama.