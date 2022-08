¿Cuál fue la extraña enfermedad de Ashton Kutcher que lo dejó sin ver ni oír?

Ashton Kutcher de 44 años, compartió uno de los momentos más difíciles de su vida. Hace unos años le diagnosticaron vasculitis, se trata de una enfermedad autoinmune que afecta la audición, la visión y el sentido del equilibrio de una persona. Así lo contó el protagonista de “Dos hombres y medio” en un programa de televisión sobre aventuras y supervivencia de National Geographic.

Para evitar preocupar a sus admiradores, poco después de contar su experiencia, el productor estadounidense publicó un tuit. “Antes de que surjan un montón de rumores/comentarios/lo que sea por ahí. Sí, tuve un episodio raro de vasculitis hace tres años. Experimenté algunas deficiencias auditivas, visuales y problemas de equilibrio justo después. Ahora todo está bien. Nos vemos en la Maratón de Nueva York de 2022″, escribió en su cuenta de Twitter con más de 17 millones de followers este 9 de agosto.

Kutcher dio a conocer los detalles sobre su extraña enfermedad en el último capítulo de Running Wild with Bear Grylls: The Challengue, emitido el 8 de agosto. “Realmente no lo aprecias hasta que se va y dices: no sé si alguna vez podré volver a ver, no sé si volveré a oír, o si volveré a caminar. Tengo suerte de estar vivo”, contó.

¿Qué es la vasculitis?

La vasculitis es un trastorno autoinmune raro con diversas variaciones que puede ir desde la inflamación de los vasos sanguíneos hasta el daño de órganos o tejidos. Desde entonces, Kutcher se ha dedicado a su crecimiento personal. “Comienzas a navegar por encima de tus problemas en lugar estar debajo de ellos”, expresó.