Así conoció Ricardo Montaner a su esposa: “Me habían advertido que estaba por casarse”

Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez llevan más de 30 años juntos como esposos. Tras su separación de Ana Vaz en los años 80, el cantautor volvió a encontrar el amor y ahora ambos ven cómo los tres hijos que tuvieron (Mau, Ricky y Evaluna) han construido también sus propias familias. Pero ¿cómo se conoció una de las parejas más sólidas de la farándula latina?

El propio Montaner, de 64 años, reveló esta curiosa historia ante las cámaras del canal de YouTube de Yordi Rosado. El intérprete de “Bésame” comentó que el primer encuentro se dio cuando Rodríguez estaba comprometida, y que se enamoró por completo el día en que ella se casó con otra persona, aunque los giros que da la vida los hicieron juntarse.

¿Cómo conoció Ricardo Montaner a Marlene Rodríguez?

En la entrevista, Rosado le consultó a Montaner si era verdad que se había enamorado de Marlene Rodríguez el día en que ella se casaba con otro. “Estaba separado, no divorciado de mi primera esposa, y me mudé a Caracas, donde recibí una invitación para el casamiento de la hermana del presidente de la compañía discográfica en la que yo estaba”, relató el artista.

“Ella era una muchacha de gente de televisión, trabajó muchos años en TV, estaba toda la sociedad de Caracas ahí y yo con un saco que me había prestado un amigo cantante, Jorge Aguilar”, agregó.

Cuando Montaner ingresó al salón de la recepción, fue Rodríguez quien lo recibió: “Cuando la vi, ya estaba casada; no fui a la iglesia, sino que a la fiesta y luego la dejé de ver como por seis meses, su matrimonio duró muy poco”, explicó.

Esta no había sido la primera vez que Ricardo vio a Marlene, pues ya la conoció en la disquera: “Yo la había visto ya una vez en la oficina de la disquera, entrar y salir de ahí y me había quedado impactado, me gustó mucho, pero ahí me habían advertido que ella estaba por casarse y nunca más la vi hasta que recibí la invitación a su boda”.

Así se enamoraron Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez

Meses después, cuando Marlene Rodríguez se separó de su entonces esposo, ella y Ricardo Montaner volvieron a encontrarse en un ámbito profesional. Fue la directora del primer videoclip del cantante.

“(Nos enamoramos) A punta de guitarra. Serenata. ¿Viste cuando te pasa... cuando te vas metiendo y no te vas dando cuenta... cuando estás entrando en algo que desconoces, que no sabes que es, que te causa, por un lado, misterio y por otro, no puedes dominarlo? Cuando te estás enamorando te pasa eso, vas un poco a ciegas, pero al mismo tiempo quieres y eso es lo que me pasó con ella”, comentó el cantante.

Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez se casaron en 1989. Foto: marlenesalome / Instagram

La pareja se casó en 1989 y está a punto de cumplir su aniversario número 33. En 2019, realizaron una ceremonia de renovación de votos en Grecia, delante de sus hijos.

“Nos enamoramos desde el primer momento y aún hoy lo estamos. Mantenemos, especialmente, el enamoramiento, esa cosa que normalmente sucede desde la primera chispa hasta un tiempo después y que luego se posterga, se cambia o se modifica y pasa otra cosa. Yo no podría estar al lado de ella si no supiera que estoy enamorado”, afirmó Montaner.