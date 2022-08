Olivia Newton-John y su mensaje sobre la lucha contra el cáncer: “Nunca sabes cuándo se va a acabar el tiempo”

Olivia Newton-John falleció este lunes 8 de agosto a los 73 años víctima de cáncer, enfermedad contra la que luchó durante los últimos 30 años. Sufrir este mal nunca le hizo bajar los brazos, de hecho, la motivó a participar en diversas campañas contra el cáncer y servir como ejemplo para las personas con esta condición.

Una de las frases más recordadas de la actriz británica se dio en una entrevista hecha a The Guardian, cuando le diagnosticaron su tercer cáncer, un tumor localizado en la base de su espina dorsal:

“He tenido suerte tres veces, ¿verdad? Tengo que verlo de esa forma. Cada día que vivimos es una bendición, nunca sabes cuándo se va a acabar el tiempo que tenemos. Todos tenemos una cantidad finita de tiempo en este mundo, y lo que tenemos que hacer es estar agradecidos por ello”.

Otra de sus frases icónicas la expuso en 2017, en entrevista al sitio 60 minutes, debido a que manifestó que no le interesaba cuánto tiempo le quedaba, porque quería vivir su vida plenamente: “Si alguien te dice que te quedan seis meses de vida, es muy posible que lo hagas porque crees en ello. Así que para mí, psicológicamente hablando, es mejor no tener idea alguna sobre el tiempo que me queda o expectativas de ninguna clase. Prefiero no pensar en ello y vivir el máximo posible ”.

Olivia Newton-John se une a la campaña contra el cáncer en el Perú

En 2016, Olivia Newton vino al Perú para unirse a la Colecta Pública Nacional de la Liga Contra el Cáncer, la cual tenía el objetivo de generar conciencia en la población sobre la importancia de realizarse despistajes preventivos y mantener estilos de vida saludables para prevenirlo, especialmente en la población menos favorecida.

Olivia Newton siempre se mostró dispuesta a participar en campañas de lucha contra el cáncer. Foto: Andina.

“El cáncer no discrimina edad, lugar de nacimiento o condición social. Por ello, es muy importante que todos nos realicemos controles periódicos para detectar la enfermedad a tiempo. Por este motivo, este 7 y 8 de setiembre, invito a todos los peruanos a donar por ellos y por todos, porque nadie está libre de padecer esta terrible enfermedad”, declaró en aquel momento.