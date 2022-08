¿Qué fue de Maricarmen Regueiro tras protagonizar la telenovela “Natacha” con Diego Bertie?

Maricarmen Regueiro alcanzó la fama en el Perú por su papel en “Natacha”, telenovela que protagonizó con los actores Diego Bertie y Paul Martin en 1990. En ese entonces, la actriz venezolana se convirtió en una de las artistas más cotizadas de la televisión en Latinoamérica. Trabajó en exitosas producciones con estrellas como el argentino Gabriel Corrado y su compatriota, Carlos Mata. Sin embargo, años después, se alejó de la actuación y desapareció del ojo público.

Maricarmen Regueiro alcanzó la fama en el Perú por su papel en “Natacha”. Foto: Instagram / Maricarmen Regueiro fans

Maricarmen Regueiro: “Natacha” y otras telenovelas

Entre las telenovelas de Maricarmen Regueiro que destacan están: “Señora” (1988), cuando consigue su primer protagónico; “Amanda Sabater” (1989) junto al colombiano Flavio Caballero; “Natacha” (1990); “El desprecio” (1991); Princesa (1992- Argentina); “Milady, la historia continúa” (1997); “Cosas del amor” (1998) y “Carissima” (2001).

¿Cómo fue el romance de Maricarmen Regueiro y Diego Bertie?

De la ficción a la realidad. Tras la reciente muerte del actor peruano Diego Bertie, volvió a llamar la atención el romance que él y Maricarmen Regueiro vivieron durante las grabaciones de “Natacha”.

En 2012, el fallecido artista admitió que tuvieron un amorío en secreto, pero que este duró poco tiempo. También, reconoció que habían perdido la química, cuando volvieron a trabajar juntos en “Cosas del amor”.

“A pesar de que en la segunda novela no nos llevábamos tan bien. La gente decía: ‘¡Qué pareja!’. Y no nos hablábamos. No nos hablábamos... Porque tuvimos una relación muy corta durante “Natacha” . Cuando volvimos a trabajar después de tiempo, cada uno estaba en momentos diferentes: ella con su pareja en la cárcel y yo por tener a mi hija”, expresó en entrevista para La República.

Maricarmen Regueiro y su esposo Ramiro Helmeyer

Tras su relación con Diego Bertie, Maricarmen Regueiro se enamoró de Ramiro Helmeyer, pero un atentado terrorista en Caracas hizo que su novio fuera preso. Pero la actriz venezolana no lo abandonó y, en 2000, él fue indultado. Se casaron en 1996 y fruto de su amor, tuvieron a dos hijos.

¿Por qué Maricarmen Regueiro se retiró de la actuación?

Según explicó Maricarmen Regueiro en una de sus últimas entrevistas, ser actriz le gustaba, pero trabajar en la televisión le agotaba demasiado. “Siento que no voy a envejecer actuando. Me encanta mi trabajo, pero es absorbente. Deseo estar tranquila y en paz”, dijo la intérprete.

Actualmente, la actriz de “Natacha” ha desaparecido de la opinión pública. No está activa en las redes sociales ni tampoco da entrevistas a los medios de comunicación. Su nueva vida alejada de la pantalla chica es un misterio para sus fans.