Alicia Machado, ex Miss Universo, denuncia los abusos que sufrió a manos de Donald Trump

Alicia Machado fue Miss Universo en el año 1996, una etapa en la que Donald Trump había adquirido la franquicia de dicho concurso. Lejos de cumplir con sus labores como ganadora del certamen, ella participó en diversos eventos. En muchas ocasiones, no tuvo conocimiento de estos. Contó que, en dichas circunstancias, sufrió maltratos por el expresidente estadounidense.

“Vivir en manos de Donald Trump es algo que nunca olvidaré”, contó Alicia Machado, en una entrevista realizada por Yordi Rosado.

Con el presentador conversó de diversos aspectos de su vida, incluyendo su etapa como ganadora del certamen de belleza.

Entre las anécdotas que tuvo en la competencia, muchas repercutieron en su vida de manera negativa. Esto se debe a los abusos que sufrió de joven por los comentarios despectivos de Trump y los escenarios de humillación.

“Yo tuve un año muy difícil cuando fui Miss Universo. Tuve muchos problemas de autoestima como consecuencia de un bullying masivo... por parte de Donald Trump”, dijo al referirse del acoso que tuvo por su peso.

Alicia Machado como Miss Universo. Foto: @machadooficial

Según cuenta Alicia Machado, las palabras que usaba para referirse a ella le generaron problemas alimenticios. Trump le decía “máquina de tragar comida”, “Miss Piggy”. Además, el funcionario la obligó a realizar una rutina de ejercicios frente a más de 80 periodistas de todo el mundo.

“Yo dije que no. No quería hacer eso delante de todos... Fui como su ratón de laboratorio. Yo solo me reía porque no podía hacer más. Estuve en la bicicleta y le dije: ‘No quiero hacer eso’. Me respondió: ‘No me importa porque estoy pagando por esto’. A partir de ahí empecé a vomitar, vomitaba 35 veces al día. Yo padecí bulimia y anorexia”, confesó.

Asimismo, mencionó los momentos de terror que vivió cuando Donald Trump la acosó en varias oportunidades. En esa línea, contó que se encerraba en su habitación para evitar que le pidiera favores sexuales. Denunció, al mismo tiempo, que sufrió tocamientos indebidos en reuniones.

“Me traía como chihuahueño, de su mascota. No era legal. Yo no era dama de compañía, yo era Miss Universo. Él quiso comprar el concurso para tener su harem”, dijo.

Finalmente, explicó que, debido a todo lo que vivió, creció con inseguridades. “Le tenía mucho miedo, no podía verlo a la cara. Nunca en mi vida un hombre me había hecho sentir con tanto temor”, concluyó.