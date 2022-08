Smash Mouth: “Tienes que conocer las reglas antes de poder romperlas”

¿Quién no recuerda ‘rolazas’ impactantes de Smash Mouth como “Walkin’ on the sun” o “All star”? Ambas canciones formaron parte del repertorio de la juventud de finales de los años 90 y la potente voz de Steven Harwell era la encargada de entonar estos melodiosos temas de rock-pop, entre ellos los recordados por formar parte de la película Shrek.

No obstante, problemas de salud le jugaron una mala pasada a Harwell, por lo que se vio obligado a dejar la banda, la cual es liderada actualmente por Zach Goode. Tanto él, como su compañero bajista Paul de Lisle, han concedido una entrevista a La República antes de su presentación en Lima, en el Festival Juntos en Concierto, cuyo lista de cantantes estará conformada por Danna Paola y otros más.

Anteriormente, Smash Mouth era liderado por Steven Harwell. Foto: La Coope

—Tengo la impresión de que “Walkin’ on the sun” es una canción para promover una cerveza en una publicidad...

—Zach: Suena bien. ¿Tendrás alguna cerveza buena de la cual hablar en Perú?

—También creo que “Walkin’ on the sun” es una crítica de la sociedad hipócrita norteamericana y una estigmatización de la cultura hippie...

Paul: Pienso que es un mensaje medioambiental. Hablamos de que los tiempos pasados eran más simples y la actitud social que se fue perdiendo en los 90. Es una retrospección hacia las actitudes y hábitos de los años 60. Es una advertencia acerca del calentamiento global, que hoy en el mundo estamos caminando sobre el sol y cómo está cambiando esto la cultura organizacional.

—¿Piensas que “All star” es una canción nostálgica?

—Zach: Es ahora (una canción nostálgica). Mucha gente recuerda de su infancia, de hace 40 años, para ellos es una canción nostálgica, pero esta canción es parte de la cultura popular después de tantos años (de ser lanzada). Puede ser que tú recuerdes una canción nostálgica de los 50, 60, 70, para ti puede ser nostálgica, pero para el artista está lleno de relevancia. Y lo escuchas en todas partes, y lo ves en todas partes, y es parte de la cultura popular, por lo tanto, no es solo nostalgia, es parte de nuestro día a día.

—Paul: Y el mensaje es similar a “Walkin’ on the sun”, es un mensaje sobre la falta de tiempo.

—Paul, ¿qué se siente ser uno de los miembros más antiguos de Smash Mouth?

—Paul: Me siento muy satisfecho, he sido el miembro más fuerte de la banda que ha habido. La energía me exalta en una nueva vida. En estos 10 años que llevo en la banda, me siento como un adolescente, me siento bastante bien, y con bastante suerte.

—Zach, ¿cómo sentiste tu entrada a la banda siendo el más nuevo?

—Zach: Me siento súper, es una oportunidad increíble, he estado en el negocio de la música y en varias bandas por muchos años en San Diego y Los Ángeles. Nunca tuve el nivel de Smash Mouth, es la oportunidad más grande que he tenido en mi vida, entrar a Smash Mouth, pues solo se vive una vez y la oportunidad se presentó por sí misma y no puede desperdiciarla. Estuve bendecido por esta situación, tenemos varias canciones y varios dicen: “Ah, Smash Mouth es la banda de Shrek”, y se conocen siete canciones en la radio, pero hay otras bandas (de culto) que solo tienen una o dos canciones. Hemos vendido 10 millones de copias, entonces, yo no conocía canciones como “Come on, come on” u otras canciones de Smash Mouth que la gente ama, que no están necesariamente en el número uno de los hits, pero ellos conocen las canciones, tenemos las canciones que fueron número uno, las canciones de películas, las otras canciones, y todos los fans las conocen, y nosotros decimos: “Wow”. Tenemos canciones que hacen que la gente se mueva, cante y pase un buen rato.

—Zach, ¿tienes un estilo diferente al de tus anteriores bandas Divided by Zero y The Secret Seven?

—Zach: Mis bandas de los años 90 y 2000, como Divided by Zero, eran más de rock duro, y hemos tocado incluso con bandas como System of a Down, Incubus, un estilo más sucio, más duro (más funky y heavy). Secret Seven fue mi banda de solista y era música más acústica, tipo Beatles. Mientras que Smash Mouth tiene mucho más canciones, tiene más pop-rock, éxitos, canciones pegadizas, bien estructuradas, o sea, es un tipo de banda bastante diferente, no es completamente lo que he estado haciendo antes, hacía antes un poco de ska, un poco de pop, algo de reggae. Es un sonido único, influyó mucho en mí, y también en las bandas de similares generaciones.

—¿Qué piensan de Inner Circle y The Wailers, las bandas que los acompañarán?

—Zach: Por mí, soy muy fan del reggae antiguo, del ska, en la secundaria los admiraba, admiraba mucho a Peter Tosh, su álbum “African”, lo he escuchado de cabo a rabo y he visto a los originales Wailers. Estoy muy contento de tocar con ellos. En septiembre he podido tocar con Steel Pulse, en Virginia, o no recuerdo exactamente dónde. Una de las cosas más fascinantes de una banda es tocar en festivales, hemos tocado en festivales en Guadalajara con The Strokes, Kings of Leon, Blondie, Jake Bugg, y tú dices: “Wow, es muy divertido, muy cool” el estar en escena con bandas tan maravillosas y fascinantes. El reggae antiguo tiene un lugar especial en mi corazón. Yo tocaba mucho reggae antes de entrar a escena.

—¿Piensan que “I am a believer” es la canción más recordada que tienen?

—Zach: No estaba precisamente número uno en los hits, en términos de charts, “All star” fue de las más populares y “When the morning comes” fue la número dos.

—Paul: La tercera fue “Cant get enough of you baby”. Estoy impresionado con la virginidad de “I am a believer”, creo que “I am a believer” fue nuestra mejor canción virgen.

—Zach: En realidad, la canción es de Neil Diamond.

Zach Goode, nuevo vocalista de Smash Mouth, ha logrado conquistar al público. Foto: Muzikalia

—¿Sienten que Steven Harwell todavía inspira su música, pese a su partida?

—Paul: Steven ha sido más un intérprete, no ha contribuido mucho al proceso de escritura (de canciones), fue un intérprete muy importante. No sé qué estará haciendo ahora, pero le deseo siempre lo mejor.

—Zach: Obviamente, él es parte del sonido de Smash Mouth, del sonido general de la banda, yo lo respeto mucho, es un honor seguir su legado.

—Paul: Steve no estuvo muy envuelto en el proceso creativo, pero estuvo entregando su gran voz.

—¿Qué expectativas tienen en el Perú?

—Zach: Esperamos un momento increíble, un lleno total. Yo vivo en Los Ángeles, cerca a Hollywood, así que quién no ha tocado aquí cada fin de semana, Paul McCartney, cada fin de semana, pero en Perú la gente va a estar muy emocionada. En Estados Unidos toco mucho, así que en Perú esperamos un show maravilloso, pero no estaremos mucho tiempo, solo estaremos un día.

—¿Han escuchado cantantes peruanos?

—Zach: Yma Sumac, por supuesto, tengo un tatuaje del Kon Tiki (ella hizo una canción con este nombre), y tiene una gran voz. Pero no conozco más artistas peruanos, me gustaría.

—¿Crees que el mundo ha cambiado en los últimos 25 años? ¿Sientes que la gente es más consciente de sus derechos?

—Zach: Un poco complicada la pregunta. En muchas formas, es el mejor momento para las mujeres y minorías que hace 30 años, porque tienen derechos, el voto, la igualdad, pero en otras cosas todavía hay gente que está en desigualdad. Entonces es fuerte decirlo, en ciertas cosas la gente es más política que antes, por las redes sociales, la gente está dispuesta a organizarse, entran a Twitter o Facebook; pero en otras cosas la gente es muy complaciente, se distrae con otras cosas. Pero sí es un momento complicado para estar vivos.

—Paul: Somos una banda para el mundo. La música es universal y muchos quizá escapen de la realidad divirtiéndose.

—Zach: Nuestro público se escapa de la política con nosotros.

—Gene Simons dijo que el “rock and roll está muerto”, ¿están da acuerdo?

—Paul: No, no está muerto, puedo contarte que chicos tienen bandas nuevas, hay chicos haciendo sonar sus guitarras.

—Zach: En los últimos 20 años han aparecido nuevos cantantes, como Gary Clark. Son increíbles y forman grandes multitudes todas las noches. La cultura mainstream hace que nos fragmentemos y hace que quizá no se vean, y escuchamos pop y pop. Vemos a Travis Scott o Post Malone, pero no vemos mucho a las bandas de rock (en medios).

—¿Han escuchado alguna vez reguetón?

—Zach: Sí, no es mi género favorito, pero soy más de escuchar reggae. Escucho a Pitbull a veces.

—¿Cómo les fue en la grabación de “4th of july?

—Zach: La hicimos hace tiempo, nos insistieron en hacer esta canción, y estuvimos encantados, y sonó muy bien.

—¿Tienen algo que decirle a los nuevos artistas?

—Zach: No hay otra opción que trabajar, es bueno trabajar en redes como TikTok o YouTube, hay excepciones que lo logran, pero pienso que debes practicar tu habilidad, ya sea tocar guitarra, cantar o escribir, y ser bueno en tu habilidad. Mi padre solía decir: “Tienes que conocer las reglas antes de que puedas romper las reglas”. No hay opción que trabajar duro y practicar tu habilidad, es duro a veces llegar a conseguir eso, y demora.

—Paul: Si tienes amor por lo que haces, más allá de que quieras o puedas ser famoso, puedes hacer las cosas por ti mismo.

—Zach: Y tener buenas canciones, buenas herramientas. Yo estaba en bandas no tan conocidas, ahora estoy en una banda conocida, y nos funcionan las canciones.