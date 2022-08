Mike Bahía sobre escándalo por falsa infidelidad a Greeicy: “No tiene pies ni cabeza”

Mike Bahía emocionó a sus fanáticos peruanos al anunciar que volverá a nuestro país próximamente. El cantante es una de las estrellas invitadas de “Juntos en concierto”, un evento que reunirá a otros exponentes latinos como Danna Paola, Piso 21 y María Becerra. En una conversación exclusiva con La República, el artista reveló cómo se siente al retornar aquí.

Asimismo, el intérprete de “Buscándote” se animó a manifestarse por primera vez sobre el escándalo que desató las declaraciones de una joven peruana en redes sociales, quien aseguró que el artista colombiano había engañado a Greeicy con ella. Finalmente, recordó los mejores momentos de su paso por “La voz Perú” y cómo está viviendo su nueva faceta como padre.

Sobre esta visita musical en Lima que realizará, Mike señaló: “Perú, para mí, es una casa, y así me lo ha hecho sentir el público. En esta oportunidad, estaré en un evento con artistas tan importantes para los peruanos, y presentar muchas canciones que no he cantado con la gente me produce mucha emoción”.

Estos son los artistas que participarán en la edición de "Juntos en concierto" del 2022. Foto: 3 Puntos Comunicaciones

Así describe Mike Bahía su experiencia en “La voz Perú”

Mike Bahía se convirtió en uno de los colombianos más queridos de nuestro país luego de participar en “La voz Perú” como entrenador. El cantante, quien destacó en la competencia pues su concursante estuvo a punto de ganar el show, recuerda este momento de su vida profesional con muchísimo cariño:

“Sin duda es uno de los capítulos más bonitos de mi vida. Uno se aventura a poner su imagen en un reality, a hacerlo bien o mal. Cuando yo participé como concursante en el reality (”La voz Colombia”), no me fue bien, pero me demostró que yo quería hacer música, más aún cuando me dijeron que no. No me cerré a seguir adelante. Ahora, veo ese momento como algo bonito porque actualmente en mi carrera, con tantos logros y cosas en conjunto, llega este show (”La voz Perú”) a validarme nuevamente. Me da la posibilidad de estar sentado en la silla, con esa gran responsabilidad de que también participé. Sentí sus sueños (en referencia a los integrantes de su equipo) como míos”.

Tras resaltar el profesionalismo de Daniela Darcourt y Eva Ayllón, incluso llegó a tomarlas como referencia de la música nacional, el también productor dio su perspectiva de cómo ha crecido la industria musical a nivel regional y en nuestro país:

“Colombia ha tenido un crecimiento apresurado a partir de las historias de éxito desde mucho antes, por ejemplo, Shakira y Juanes. Cuando uno lo logra a nivel internacional, no solo lo logra esa persona, sino todo el equipo que está detrás. Eso es lo que aplaudo de la industria musical en Colombia, porque existe una. No solo existen talentos, sino también hay personas que están dispuestas a apostar por estos talentos. (...) Siento que Perú está en una primera etapa, en la que empiezan a aparecer nuevas personas que apuestan por las nuevas voces. También recuerda que las familias deciden apoyar a sus hijos (a que sigan una carrera artística) por los casos de éxito. Daniela Darcourt es una referencia de eso. Es cuestión de tiempo, porque Perú tiene una historia musical bellísima”.

PUEDES VER Mike Bahía y Greeicy olvidan presunta infidelidad y emprenden juntos un viaje familiar

Paternidad y escándalo: Mike Bahía revela nuevos detalles de su vida personal

Más adelante, Mike Bahía habló sobre la nueva vida que comparte con la cantante Greeicy, con quien dieron la bienvenida a su primer hijo en abril de este año. “Disfrutando y aprendiendo. Observándola y aplicando todo. Yo pienso que llegamos muy bien a este momento, tenemos un hermoso bebé. Está muy sano, Greeicy muy contenta. Estoy en una etapa muy bonita. Es un viaje que ha empezado y que no tiene final”, aseguró.

Lastimosamente, el músico no solo ha vivido felices momentos en los últimos meses. La supuesta broma en redes sociales, realizada por una joven peruana, en la que afirmó haber tenido un breve romance con él, provocó que la prensa nacional e internacional empezara a cuestionar su querida relación con la intérprete de “Besos”. Ante esto, Mike dejó en claro por qué no se habló al respecto y qué es lo que más le afectó del escándalo:

“Realmente, uno renuncia a ciertas cosas cuando tu imagen es pública. Hay cosas que puedes controlar y otras que no. Esa fue una situación de la que no tenía ni idea hasta que salió la noticia y, si hay algo que me generó tristeza, es que opacó la noticia de que, justo en la ciudad en la que batimos un récord de ventas de entradas, se empañó por una cosa de esas. Yo no dije nada porque la gente sabe quién soy y cómo soy. Me pareció muy triste que esa noticia de esas siete mil personas cantando mis canciones se viera contaminada con algo que no tiene pies ni cabeza”.