Itatí Cantoral impactada al enterarse de la muerte de Diego Bertie: “Era un ser maravilloso”

El fallecimiento de Diego Bertie ha conmocionado al mundo artístico peruano e internacional. Muchas figuras con las que ha trabajado en producciones extranjeras han lamentado el deceso del actor nacional, así como Itatí Cantoral, quien quedó impactada al enterarse de la triste noticia.

La recordada ‘Soraya’ fue abordada por la prensa y recién supo sobre la muerte de su colega, hecho que la tomó por asombro.

Fallecimiento de Diego Bertie sorprendió a Itatí Cantoral

Itatí Cantoral quedó en shock al saber sobre la muerte de Diego Bertie. Ante esta noticia, la actriz expresó sus condolencias y recordó cuando ambos trabajaron juntos en la telenovela “Vale todo”.

“¿Se cayó? No lo puedo creer. No, no, no (era) un actor maravilloso, yo hice una telenovela con él que se llamó ‘Vale todo’, y mi papá, que en paz descanse, y mi hermano, hicieron la canción” , dijo para la prensa internacional.

Asimismo, la actriz llenó de elogios al también cantante cuando habló sobre su experiencia al compartir roles en dicha producción.

“Lo grabamos en Brasil (la novela), en Río de Janeiro, éramos protagonistas juntos, un tipazo, un ser maravilloso”, detalló.

Familiares de Diego Bertie se pronuncian tras su muerte

El último viernes 5 de agosto, Diego Bertie falleció tras caer desde lo alto del edificio donde vivía en Miraflores. Horas más tarde, el cuerpo del actor fue trasladado a la Morgue Central de Lima para que se realicen los estudios correspondientes.

A la vez, la fiscal acudió a la vivienda del actor para realizar las pericias requeridas. Los familiares del artista peruano también llegaron al recinto e hicieron una breve declaración: “Que lo recuerden como era, como un gran ser humano, nada más”.