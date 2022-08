Yuya y Werevertumorro: ¿cómo inició su historia de amor y por qué terminaron?

Mariand Castrejón Castañeda, mejor conocida en internet como Yuya, no solo es una de las youtubers más populares de México, con 24,8 millones de suscriptores, sino también es una exitosa empresaria en el rubro de los cosméticos.

Recientemente, se convirtió en madre de una pequeña a la que llamó Mar, junto con su actual pareja, el baterista Siddhartha. Sin embargo, sus seguidores recuerdan la corta relación sentimental que tuvo hace algunos años con el también youtuber Gabriel Montiel, en famoso Werevertumorro.

¿Cómo inició la historia de amor entre Yuya y Werevertumorro?

Yuya y Gabriel Montiel se conocieron gracias a YouTube, pues ambos se dedicaban a crear contenido para esta plataforma. Su relación nunca fue totalmente pública, aunque de vez en cuando solían compartir fotografías juntos , realizar algunas interacciones en redes sociales e, incluso, en una oportunidad, hicieron colaboraciones para sus canales de YouTube.

Yuya y Gabriel Montiel iniciaron una relación en el 2013. Foto: laneta

Su romance comenzó en 2013 y terminó en el 2014, sin que llegaran a cumplir el año juntos. Ellos afirmaron que su separación fue de mutuo acuerdo; sin embargo, se cree que ella le habría sido infiel con otro influencer llamado Sebastián Villalobos.

¿Por qué terminaron?

La única vez que Yuya habló públicamente de su noviazgo fue para aclarar las razones de su rompimiento: “Me choca el hecho de querer decir cosas para que la gente tenga una idea mía. Terminamos por la distancia, porque estábamos lejos y nos acomodamos ”, explicó.

Sin embargo, años después, Werevertumorro hizo un video junto con su actual novia Fernanda Blaz, a la que le reveló la razón por la que terminó su relación con Mariand Castrejón. Según declaró Montiel, sin querer, descubrió mensajes de ella con otras personas, ninguno de ellos era Sebastián Villalobos.

Yuya y Gabriel Montiel hicieron varias colaboraciones juntos. Foto: encancha

“Los emparejaban mucho, pero el colombiano, ya poniéndole nombre, Sebastián Villalobos, no tuvo nada que ver. Yo me enteré de cosas, cosas que no debería de ver, vi mensajes con otra persona que era su ex, no creo que me hayan engañado, pero sí andaba de jijiji jaja con alguien más”, confesó el youtuber.

¿Quién es la actual pareja de Yuya?

Actualmente, Yuya y su novio, el músico Jorge Siddhartha González Ibarra, de 44 años, se convirtieron en padres en septiembre de 2021, fecha en que nació su hijo llamado Mar.