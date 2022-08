¿Español, catalán o inglés? Este es el idioma que usa Shakira para comunicarse con sus hijos

Shakira es una superestrella mundial. La colombiana ha sido reconocida a nivel internacional debido a éxitos como “Hips don’t lie” y “Waka waka (This time is for Africa)”. Una de las facetas menos conocidas de la intérprete es su lado académico. Es egresada de la Universidad de Pensilvania por la carrera de Filosofía y habla a la perfección seis idiomas: español, inglés, portugués, italiano, árabe y catalán. Teniendo tantas lenguas a su disposición y con unos hijos que viven en Barcelona, donde el catalán es obligatorio, surge la pregunta: ¿qué idioma usa la cantante para comunicarse con sus hijos?

Shakira habla dos idiomas con sus hijos

La artista tuvo una entrevista con un periodista colombiano, cuyo video fue publicado en el canal de YouTube “Somos Shaki Fans”. En la conversación, la intérprete de “Te felicito” reveló cómo se comunica con sus hijos.

“En castellano, la mayor parte del tiempo, pero a veces ellos me hablan en inglés”, comentó Shakira. La cantante dejó en claro que no le gusta que mezclen el castellano con el inglés, ella prefiere que le hablen en uno o el otro, pero no ambos al mismo tiempo.

“Intento que no me hablen en spanglish. Intento que hablen en español o en inglés, pero a veces me hacen mezclas. Porque es lo más cómodo, ¿no?”, develó.

Shakira prefiere usar el inglés en el estudio de grabación

En ese sentido, la intérprete de “Te aviso, te anuncio” agregó que para la mente del ser humano es muy fácil hacer la combinación entre idiomas. “Ciertas palabras se nos facilitan más otras, por ejemplo, el inglés es un idioma muy técnico”, opinó Shakira.

“En el estudio de grabación me es mucho más fácil comunicarme en inglés”, explicó la cantante. De todas maneras, fuera del trabajo, la colombiana usa principalmente el castellano. “Mi lengua materna manda”, apuntó.