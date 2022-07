Acusan a Will Smith de usar su pedido de disculpas a Chris Rock para promocionar marca de agua

Will Smith se disculpó públicamente con Chris Rock por lo ocurrido durante la 94.ª edición de los Premios Óscar, realizada el 27 de marzo del 2022, en la que el protagonista de “Hombres de negro” abofeteó al comediante por una broma insensible sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith, esposa del primero.

En un video publicado el 29 de julio en Instagram y YouTube, el actor de 53 años abordó una cuestión que sus fans habían cuestionado. “¿Por qué no te disculpaste con Chris en tu discurso de aceptación? Estaba abrumado por este punto”, dijo en los segundos iniciales.

No obstante, sus palabras han sido cuestionadas por un detalle que aparece en el video: una botella de agua.

¿Will Smith hizo publicidad encubierta?

“Mi parte favorita del video de disculpa de Will Smith fue la colocación táctica de Just Water” , señaló una usuaria en Twitter. Y no fue la única internauta que resaltó la colocación estratégica de la botella con la marca que lanzó Jaden Smith, hijo del actor, en 2015, bajo los principios de ser “sostenible y responsable”.

“Will Smith anunciando su propia compañía de agua embotellada durante su video de disculpa lo hace completamente falso”, “Will Smith fue súper sincero en su video de disculpa, pero aun así hará que la marca de agua de su hijo despegue”, son otros comentarios dejados.

Usuarios criticaron la presencia de la botella de agua en las disculpas de Will Smith a Chris Rock. Foto: captura Twitter

¿Qué dijo Chris Rock sobre las disculpas de Will Smith?