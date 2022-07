Laura Bozzo lanza una súplica a su hija desde reality “La casa de los famosos”

La conductora de talk shows Laura Bozzo, quien se encuentra en Miami participando del reality de convivencia “La casa de los famosos”, ha lanzado un pedido especial a su hija, Alejandra de la Fuente, la misma que siguió los pasos de su madre desde mucho antes que ella se volviera una diva de la televisión, cuando ejercía el Derecho y era concejal metropolitana de Lima.

Laura Bozzo llora en "La casa de los famosos 2". Foto: composición LR/ captura de Instagram/difusión

La presentadora peruana ha hecho una súplica para que su hija esté con ella en los días finales del reality. “Alejandra, te estoy advirtiendo desde ahora que tú tienes que estar acá. No sé qué día salgo, si es este lunes o el próximo, no sé, pero yo tengo que verte a ti también, o sea, Vicky (su otra hija) también va a venir, pero tú tienes que venir, ¿ok?”, comenzó a decir la ‘Abogada de los pobres’.

“No doy más”

“Escúchame, Ale, es lo único que te he pedido en estos días, yo no doy más. Necesito hablar contigo de verdad, de verdad, de verdad, necesito urgentemente hablar contigo, Ale, tienes que venir. Sí, te extraño mucho. Trato de no hablar mucho porque si hablo mucho me pongo a llorar y no quiero. Todo va a salir bien, vas a ver”, continuó.

Laura Bozzo es sinónimo de polémica; no obstante, muchos no pensaron que su paso por “La casa de los famosos” iba a ser tan accidentado e incómodo, ya que tuvo constantes enfrentamientos con figuras como Niurka Markos y, sobre todo, con Ivonne Montero, a quien llegó a romperle la ropa y lanzarle gruesos calificativos.

Una participación controvertida

Dichos episodios de violencia han hecho que la crítica de espectáculos Yolanda Andrade la califique de “tóxica y delincuente”.

Laura Bozzo en el reality "La casa de los famosos". Foto: composición LR/Telemundo

“Es desgastante seguir soportando tanta maldad que hay en tu ser. Envenenaste la casa, eres la vergüenza de género. Mujer, busca ayuda. Quizá todavía allí te ayude la suerte”, expresó Andrade en sus redes sociales.