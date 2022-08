Denisse Richards, su hija Sami Sheen y la actriz porno Abella se unen para colaborar en OnlyFans

Denisse Richards está decidida a triunfar en OnlyFans tras anunciar que creará contenido junto con su hija Sami Sheen, de 18 años. La exesposa de Charlie Sheen emocionó a sus seguidores en Instagram con la publicación que realizó el viernes 29 de julio, donde aparece con la estrella de cine para adultos Abella Danger.

La actriz de “Starship troopers” reveló que fue la pornstar de 26 años quien la contactó para grabar algo juntas apenas anunció su ingreso a OnlyFans.

“Recibí bastantes mensajes de que Abella quería filmar conmigo” , explicó Denisse Richards, de 51.

“Aquí tenemos un poco de recuerdo de “Wild things”, agregó sobre las fotografías donde recrean la escena lésbica que hizo con Neve Campbell para la película de 1998 “Juegos salvajes” (en español), donde también participaron Matt Dillon y Kevin Bacon.

Denisse Richards y la pornstar Abella Danger recrearon una escena de "Wild things". Foto: Denisse Richards/Instagram

Sobre cómo fue trabajar con Abella Danger, Denisse Richards afirmó: “Fue increíblemente dulce, profesional y me impresionó mucho saber que se está poniendo en la facultad de derecho”.

Por su parte, la actriz de pornografía afirmó en una entrevista al portal AVN que también grabó material para OnlyFans con Sami Sheen, quien provocó la ira de su padre Charlie Sheen, cuando anunció meses atrás que ingresaría a la plataforma de entretenimiento adulto.

¿La madre de Bella Thorne también participó?

Abella Danger afirmó a AVN que la idea de crear contenido para OnlyFans con Denisse Richards y Sami Sheen fue de Tamara Thorne, madre de la actriz Bella Thorne.