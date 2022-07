Cristian Castro cambia de look y lo comparan con el ‘Loco’ Valdés: “Trato de divertirme un poco”

Cristian Castro volvió a las pantallas y impactó a todos sus seguidores con un nuevo look. El cantante mexicano es miembro del jurado del programa argentino conducido por Marcelo Tinelli, “Canta conmigo ahora”, en el que mostró su sorpresiva apariencia.

En los últimos días, el intérprete de “Por amarte así” apareció en dicho reality musical con un extravagante look que llamó la atención de más de uno y hasta fue comparado con su padre, el recordado cómico conocido como el ‘Loco’ Valdés.

¿Cómo es el look que luce actualmente Cristian Castro?

El mexicano se mostró en el programa con diferentes atuendos metálicos y con el cabello de colores. Sin embargo, lo más llamativo fue que lució un tono morado en su melena. Esto generó diversos comentarios, entre los que algunos aseguraron que está ‘igualito’ a su papá, Manuel ‘el Loco’ Valdés. Estas comparaciones fueron bien tomadas por el cantante, quien se pronunció al respecto en redes sociales.

“Cristian Valdés, él y su papá, dos gotas de agua”, “Idéntico a su papá”, “Igualito al ‘Loco’, y no solo en la cara; ahora también quiere imponer la moda”, “De tal ‘Loco’, tal ‘Loquito’”, “Esos trajes setenteros ya los usaba su papá”, escribieron los usuarios en Twitter.

¿Qué dijo Cristian Castro al ser comparado con el ‘Loco’ Valdés?

Mediante sus redes sociales, Cristian Castro tomó con buen humor estos comentarios y explicó que el estilo que ahora luce solo es para divertirse y pasar un agradable momento.