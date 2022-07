El destacado actor Will Smith, quien quedó impedido de ingresar a los eventos de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas por agredir a Chris Rock en marzo pasado, ha pedido disculpas en video al mencionado comediante, cuatro meses después de la agresión que perpetró en plena ceremonia de los premios Oscar del presente año. “No hay una parte de mí que piense que esa fue la forma correcta de comportarse en ese momento”, declaró el actor de producciones como “Hombres de negro”, “Bad boys” y “El príncipe del rap en Bel Air”.

Al inicio del video se le pregunta a Smith por qué no se disculpó con el comediante en su discurso de aceptación del premio. “Yo estaba empañado por ese punto, estaba todo borroso. Me he comunicado con Chris y el mensaje que llegó es que él no está listo para hablar; y, cuando lo esté, él se extenderá hacia mí. Así que te diré, Chris, me disculpo contigo; mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar”, declaró el actor de “En búsqueda de la felicidad”.

Will Smith pidió perdón por su comportamiento en los Oscar. Foto: AFP

Smith también aprovechó para disculparse con la madre de Rock. “Vi una entrevista que hizo la madre de Chris y, ya sabes, esa fue una de las cosas de ese momento que simplemente no me di cuenta; y, sabes, no estaba pensando, pero cuántas personas salieron lastimadas en ese momento… Entonces, quiero disculparme con la madre de Chris, quiero disculparme con la familia de Chris, específicamente con Tony Rock. Ya sabes, teníamos una gran relación. Tony Rock era mi hombre y esto es probablemente irreparable”, reveló el artista.

“He estado pensando en lo que pasó”

“Pasé los últimos tres meses reproduciendo y comprendiendo los matices y las complejidades de lo que sucedió en ese momento, y no voy a tratar de desempacar todo eso ahora, pero puedo decirles a todos ustedes. No hay parte de mí que piensa que ese era el camino correcto comportarse en ese momento”, agregó la estrella hollywoodense, que también fue interrogado por la reacción de su esposa, Jada Pinkett.

Jada Pinkett y Will Smith siguen firmes en su matrimonio. Foto: EFE

“No (hubo reacción). Es como, ya sabes, tomé una decisión por mi cuenta, de mis propias experiencias, de mi historia con Chris. Jada no tuvo nada que ver con eso. Quiero decir “lo siento” a mis hijos y mi familia, y a todos mis compañeros nominados (de los Premios Oscar 2022)”, expresó.

Se dirigió al público

Smith opinó también sobre la reacción de sus admiradores ante su afrenta. “Decepcionar a la gente es mi trauma central. Cuando decepciono a la gente, me duele. Me duele psicológica y emocionalmente saber que no estuve a la altura de la gente y de su imagen e impresión de mí, y estoy profundamente arrepentido, y estoy tratando de estar arrepentido sin avergonzarme de mí mismo. Estoy tratando de no pensar en mí mismo como un pedazo de m…” espetó.

Chris Rock dijo cuánto le dolió la cachetada de Will Smith. Foto: composición LR/AFP

Finalmente, evidenció sus sentimientos con los fanáticos que pudieron haberse decepcionado de él por su conducta. “Les diría a esas personas: ‘Sé que fue confuso, sé que estaba impactado, pero les prometo que estoy comprometido para poner luz y amor y alegría en el mundo’”, sentenció.