Robotín: ¿cuándo y por qué Alan Castillo dejará de darle vida al popular personaje?

Hace más de 15 años, Alan Castillo se pintó la piel y creó un singular personaje con el se ganó el cariño de la gente en las calles para luego hacerse conocido en la televisión. Sin embargo, el adiós a Robotín se acerca. Así lo dio a conocer el cómico, quien en una reciente entrevista explicó el motivo por el que dejará de interpretar al carismático robot.

Actualmente, el peruano mantiene una relación sentimental con Karelys Molina (Robotina), una joven que llegó desde Venezuela al Perú hace cinco años. La pareja de artistas tiene más un año de relación y trabajan juntos en shows privados.

Robotín y Robotina realizan shows juntos. Foto: Robotín del Perú/Instagram

¿Cuándo y por qué Alan Castillo dejará de darle vida a Robotín?

A pesar de la fama que ha alcanzado con Robotín, Alan Castillo se ve obligado a abandonar el personaje debido el riesgo que implica para su salud. El cómico ha establecido un plazo no mayor a dos años para dejar de pintarse la cara, el cuello y otras partes de su cuerpo con purpurina, un polvo que contiene componentes metálicos muy tóxicos.

“De aquí a unos dos años quisiera dejarlo, por un tema de salud , por lo tóxico del maquillaje, la purpurina que uso contiene plomo y a la larga me puede hacer daño. Unos añitos más y buscaré nuevas formas de trabajar, pero siempre relacionado a la comedia”, dijo en entrevista con Infobae.

¿A qué se dedicará Alan Castillo cuando deje de interpretar a Robotín?

Alan Castillo tiene pensado incursionar en el mundo de la actuación. “Me gustaría actuar y grabar miniseries o participar en una película. Pero siempre en el rubro de la comedia, no me veo en otra cosa”, señaló al medio en mención. También indicó que desea dedicarse al stand up comedy.

¿Robotín y Robotina serán papás pronto?

Hace unos días, la pareja de cómicos sorprendieron a sus seguidores en Instagram al publicar una foto en una clínica con una ecografía. “¿Y ahora?”, se lee en la descripción. Sin embargo, todo se trató de una broma. En declaraciones para La República, Robotina señaló que todavía no está en sus planes ser mamá.

Robotín y Robotin no serán padres todavía. Foto: captura de Instagram/@robotindelperu

“Te diremos que falsa alarma. Sería bonito que venga un robotito al mundo”, dijo Alan. Por su parte, la joven añadió que la broma fue idea de su pareja y contó que, antes de convertirse en mamá, le gustaría casarse y estudiar. “Yo pienso que primero hay otras cosas. Además, te cuento que quiero estudiar Ciencias de la Comunicación”, manifestó.