¿Por qué Bárbara Mori, la recordada Rubí, no desea regresar a las telenovelas?

Bárbara Mori es recordada por su emblemático papel de Rubí en la telenovela estrenada en el 2004, en la cual interpretó a una chica de bajos recursos económicos con una gran ambición por el dinero. El melodrama de Televisa logró convertirse en un éxito internacional y consagró a la actriz como un ícono de la época.

Sin embargo, la uruguaya reveló que no la pasó tan bien durante las grabaciones y no desea regresar a la pantalla chica.

¿Qué dijo Bárbara Mori?

En una conversación con la prensa mexicana, Bárbara expresó sus deseos de realizar teatro y cine, pero ratificó que dese mantenerse alejada de las telenovelas.

“Me gustaría, hace muchísimo no hago teatro y me encantaría, pero ahorita estamos haciendo otros proyectos, yo creo que más adelante. (...) No sé, telenovela no sé, pero estoy ahorita preparando una serie, estoy muy contenta. Es que las historias que me han ofrecido hasta ahorita no me atraen” , aseguró Mori.

Además, la recordada ‘Descarada’ explicó que desearía grabar una producción enfocada en una historia más sensible. “Lo que busco es contar historias que toquen fibras buenas, que creo que hacen mucha falta ahorita en la humanidad, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo tan difíciles, se necesita mucha compasión, amor, mucha empatía y razonar y reflexionar acerca de quiénes somos como humanos, y creo que ese es el tipo de historias que quisiera”, acotó.

Bárbara Mori sobre sus proyectos artísticos. Foto: Instagram/@delamori

Bárbara Mori no era feliz al interpretar a Rubí

La artista realizó un monólogo para TED Talks en el cual compartió su experiencia durante las grabaciones de Rubí.

“Así que en contra de todos los consejos rechacé la oferta y me llevé una gran sorpresa cuando aun así accedieron a firmarme solo por ese proyecto. (...) Rubí fue el proyecto más importante del momento; me trajo una proyección internacional que nunca imaginé”, contó.